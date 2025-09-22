Deputații dezbat o nouă moțiune AUR, prin care vor să demită un ministru acuzat că sabotează interesele naționale. ”Atac abject şi cinic"

Deputații dezbat luni, 22 septembrie, de la ora 16.00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuzată că blochează proiecte hidroenergetice strategice și vulnerabilizează securitatea energetică a țării. Formațiunea invocă creșterea importurilor de energie și tarifele ridicate de pe piața spot, susținând că nefinalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989 echivalează cu „sabotajul intereselor naționale”. Votul asupra moțiunii este programat pentru miercuri.

Moțiunea este intitulată ”Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” și a fost semnată de 60 de parlamentari AUR.

”Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (...) Presiunea asupra prețurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piața spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piață în prima jumătate a anului 2025 (...) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, arată AUR în textul moțiunii.

Acuzații la adresa ministrului

Ads

Potrivit AUR, ”hidroenergia - coloană vertebrală tradițională a Sistemului Energetic Național - rămâne cea mai stabilă și curată sursă de energie a României, esențială pentru echilibrarea rapidă a rețelei și pentru limitarea volatilității prețurilor pe vârf de consum”.

”Cu toate acestea, în locul unei politici coerente de finalizare a capacităților hidro începute, asistăm la blocarea administrativă a proiectelor strategice, dublată de mesaje publice care descurajează explicit componente-cheie ale mixului național”, arată AUR, citând o declarație a Dianei Buzoianu, potrivit căreia România ar putea înlocui ”cele patru hidrocentrale începute în comunism" cu un parc fotovoltaic cu stocare de opt ori mai ieftin, realizabil chiar în acest an.

”Ministrul Mediului ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic național, serviciile de sistem pe care acestea le asigură, duratele de viață incomparabil mai mari și reziliența lor la condiții meteo extreme. A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile și că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, se mai arată în textul moțiunii.

Ads

În plus, formațiunea o acuză pe Diana Buzoianu că alege să se poziționeze de partea unor ONG-uri care au blocat în instanță proiecte importante.

”Hidrocentralele în discuție sunt deja finalizate în proporție de peste 75%. Abandonarea lor la acest stadiu înseamnă aruncarea la gunoi a investițiilor deja realizate, așteptările populației și angajamentele asumate prin Programul de guvernare 2025-2028, Planul Național Integrat Energie-Schimbări Climatice 2021-2030 și alte documente strategice”, arată AUR.

Obiectivele blocate/întârziate, cu impact direct asupra securității energetice, sunt: AHE Jiu - sector Livezeni-Bumbești; AHE Olt (defileu) - sector Cornetu-Avrig; AHE Pașcani - râul Siret; AHE Răstolița; AHE Surduc-Siriu; AHE Siret - sector Cosmești-Movileni; Complexul hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana, etapa a II-a; AHE Olt - sector Izbiceni-Dunăre (CHE Islaz); AHE Cerna-Belareca.

AUR acuză Ministerul Mediului că blochează aceste proiecte deoarece Comisia de Analiză Tehnică (CAT) nu este convocată la timp.

Ads

”În toate aceste cazuri, documentațiile sunt în circuitul MMAP, dar lipsa convocării/închiderii etapelor CAT și nepublicarea deciziilor generează întârzieri nejustificate. Este absolut necesară stabilirea unor termene ferme și publicarea pe site-ul MMAP a tuturor actelor procedurale, în vederea deblocării acestor investiții strategice. Moțiunea de față este, așadar, un apel la rațiune și responsabilitate: deblocarea hidroenergeticii românești nu este o opțiune ideologică, ci o necesitate strategică pentru prețuri suportabile, independență energetică și stabilitate macroeconomică”, mai arată AUR.

Reacția USR

Moțiunea urmează a fi votată miercuri.

Președintele USR, Dominic Fritz, a catalogat moțiunea depusă împotriva ministrului Mediului ca fiind ridicolă, un ”atac abject și cinic asupra Dianei Buzoianu”.

”În chestiunea hidrocentralelor, doamna ministră Buzoianu urmărește sută la sută parcursul legal al lucrurilor, sunt unele proiecte care momentan sunt blocate în instanță, altele care urmăresc parcursul normal al avizării cu toate analizele necesare. Și nu am niciun dubiu că toate deciziile pe care le ia Diana Buzoianu sunt luate pentru a apăra interesul celor care trăiesc în România și pentru a apăra comorile naturale pe care suntem mândri să le avem în România”, a afirmat, sâmbătă, într-o conferință de presă, Dominic Fritz.

Ads