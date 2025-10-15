Amplă descindere la Sintești. ”Cei care ne otrăvesc cu arderile ilegale de deşeuri trebuie să suporte consecinţele”. Dronele, folosite în premieră

Ministra Mediului Diana Buzoianu a descins alături de sute de angajați ai Gărzii de Mediu, Jandarmeriei și Poliției, la Sintești, în cadrul unei acțiuni de combatere a arderilor ilegale de deșeuri. Buzoianu a anunțat că aceasta a fost prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR, iar imaginile preluate de acestea vor fi probe în dosar.

„Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele. La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”, a scris Buzoianu pe Facebook.

La acțiunea din Sintești participă aproximativ 120 de persoane din GNM, Jandarmeria Română și IPJ Ilfov. 33 de comisari sunt prezenți la acțiune, cu 10 autoturisme și cu sprijinul a 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești. Două echipaje ale Poliției Rutiere precum și 6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, respectiv 18 polițiști, sprijină de asemenea acțiunea, a anunțat ministra.

