Dronele vor survola România pentru prinderea celor care poluează mediul. Anunțul făcut de ministra Diana Buzoianu

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 11:06
169 citiri
Poluatorii vor fi descoperiți cu ajutorul dronelor FOTO Pixabay

Ministerul Mediului a semnat un contract pentru punerea la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu a zeci de drone echipate cu senzori pentru monitorizarea poluanților din aer. Ministrul Diana Buzoianu a precizat că dronele vor fi folosite în controale de urgență, pentru identificarea surselor de poluare în zone urbane și rurale, inclusiv pe timp de noapte, contribuind astfel la protecția mediului și sănătatea populației.

"O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control! Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o țară mai sănătoasă", scrie Buzoianu pe Facebook.

Ea precizează că, în situația în care stațiile de monitorizare ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează o tendință anormală de creștere a concentrațiilor de poluanți în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acuratețe zona unde ar putea exista potențialele surse de emisii.

De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales în zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare. Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.

"Pe scurt: întărim controlul și ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce ne otrăvesc și ne fură ani din viață", conchide ministrul Mediului.

#diana buzoianu, #drone, #Ministerul Mediului, #poluare , #Stiri Diana Buzoianu
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

