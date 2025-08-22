Cine va fi șef la Fondurile Europene din Ministerul Mediului. Diana Buzoianu mărește echipa cu ”oameni profesioniști şi determinați”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 22 August 2025, ora 12:04
716 citiri
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că Elena Tudose va fi secretar de stat pe fonduri europene FOTO Facebook /Diana Buzoianu

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat cine va ocupa poziția de secretar de stat pe fonduri europene, schimbări climatice și ape în instituție vineri, 22 august. Ea susține că echipa se mărește cu „oameni profesioniști, determinați”, numind-o pe Elena Tudose, fost secretar de stat și city manager în Sectorul 2 și la Corbeanca.

„Mărim echipa la Ministerul Mediului cu oameni profesioniști și determinați să ducem la final proiecte așteptate de români de ani de zile! Elena Tudose va fi secretarul de stat pe fonduri europene, schimbări climatice și ape! Elena este doctor în economie, cu specializare în management public și face politici publice de peste 20 de ani, atât ca teoretician la catedră, cât și ca practician”, afirmă ministrul Diana Buzoianu.

Potrivit aceleași surse, cariera Elenei Tudose „a trecut prin toate etapele importante”, de la activism civic, la poziții-cheie în administrația centrală și locală. Astfel, aceasta a condus un think tank, a predat studenților și masteranzilor politici publice, a colaborat cu organizații internaționale de prestigiu, de la Banca Mondială la UNICEF, în proiecte care „au adus schimbări reale în administrație, finanțe publice și mediu”.

„În ultimii ani, a fost în mijlocul lucrurilor în administrație - întâi la nivelul administrației centrale, ca secretar de stat, responsabil de coordonarea programării exercițiului financiar 2021-2027. Apoi ca city manager în Sectorul 2 și la Corbeanca, unde a implementat de la zero proiecte de infrastructură verde-albastră, ecologizarea lacurilor și neutralitate climatică. Cu rezultate concrete, nu planuri sforăitoare rămase pe o hârtie”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

