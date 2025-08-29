Ministra Mediului acuză RAAPPS că ascunde lista imobilelor statului: „Pe ce cheltuie bani publici? Pe avocați, să demonstreze că au privilegiul să încalce legea”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 11:30
828 citiri
Ministra Mediului acuză RAAPPS că ascunde lista imobilelor statului: „Pe ce cheltuie bani publici? Pe avocați, să demonstreze că au privilegiul să încalce legea”
Diana Buzoianu, ministra Mediului FOTO Facebook Diana Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, acuză conducerea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) că refuză să respecte legea și cheltuie bani publici pentru a bloca în instanță transparența privind imobilele statului.

„Pe ce cheltuie șefii RAAPPS bani publici? Pe avocați, ca să demonstreze în instanță că ei au privilegiul să încalce legea. Anul trecut am cerut oficial RAAPPS, în baza legii accesului la informații de interes public, să publice lista imobilelor pe care le gestionează, beneficiarii și chiriile. Adică, în traducere: normalitatea. Să aflăm cine stă în casele statului și cu cât. Răspunsul lor? „Ce-i aia lege? E secret, că așa vrem noi!”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Proces câștigat de minister, dar RAAPPS face recurs

Demersul a fost urmat de un proces intentat de minister, câștigat în primă instanță. Cu toate acestea, RAAPPS a contestat decizia prin recurs. „I-am dat în judecată. Am câștigat în primă instanță. Simplu, clar, fără echivoc. Judecătorii le-au spulberat aberația că pot ascunde ce fac cu bunurile statului. Doar că șefii RAAPPS au făcut recurs ( = avocați = bani) sperând să mai amâne momentul adevărului. Ei încă trăiesc în filmul în care imobilele pe care le administrează sunt proprietatea lor adusă de acasă.

„Jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici”

Ministra Mediului susține că va continua lupta în instanță pentru a obliga RAAPPS să publice lista imobilelor, beneficiarii și chiriile percepute. „Eu, noi, toți oamenii de bun simț trăim în realitatea în care sfidarea, minciuna și privilegiile pe ochi frumoși dispar în fața legii. RAAPPS: ne vedem la recurs! Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, a mai scris ministra Mediului.

Aerul este încă afectat în mai multe zone din București, după incendiul de la „Dragonul Roșu”. Recomandări din partea autorităților
Aerul este încă afectat în mai multe zone din București, după incendiul de la „Dragonul Roșu”. Recomandări din partea autorităților
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că poluarea aerului în Capitală din cauza incendiului care a mistuit Complexul „Dragonul Roşu”, din judeţul Ilfov, este încă la un nivel...
Ce a reușit să facă Guvernul vara aceasta ca să scape de mafiile din companiile de stat și unde s-au poticnit. Romsilva este studiu de caz pentru ce urmează
Ce a reușit să facă Guvernul vara aceasta ca să scape de mafiile din companiile de stat și unde s-au poticnit. Romsilva este studiu de caz pentru ce urmează
În urmă cu o săptămână, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezenta public direcțiile celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului...
#diana buzoianu, #RAAPPS terenuri vile, #ministrul Mediului , #Stiri Diana Buzoianu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cine e tanarul care l-a atacat pe livratorul asiatic, in Bucuresti. Modul in care promoveaza simboluri fasciste pe internet
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a incheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exulta: "Facem echipa mare!"

LIVE ÎN 00:04:54

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”

În 4 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Joi, 07 August 2025, ora 10:00

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Miercuri, 30 Iulie 2025, ora 15:00

Update Politic,
Diana Buzoianu, prima lună în fruntea Ministerului Mediului: Reformă, inundații și lupta cu mafia lemnului - Cum va restructura departamentele cu angajați care plimbă hârtii

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Bolojan, atacat de un coleg de coaliție pe tema reformelor: „O șaorma cu de toate. Impact bugetar zero”
  2. În plină criză, un fost premier propune creșterea salariilor la instituții ASF, ANCOM sau ANRE: "Fă-le 2 milioane de euro pe lună ca să iei un milion impozit"
  3. Ministra Mediului acuză RAAPPS că ascunde lista imobilelor statului: „Pe ce cheltuie bani publici? Pe avocați, să demonstreze că au privilegiul să încalce legea”
  4. Reacția unui profesor care ar fi pe lista pentru șefia SRI: „Nu înțeleg care este scopul acestei vehiculări”
  5. Caramitru, despre cum Nicușor Dan ar putea face un „trick” marca Iohannis. „Nu m-ar mira să avem un CG light sub acoperire. Doamne ajută să nu am dreptate, dar...!”
  6. De ce par ciudate mișcările lui Nicușor Dan. Tabloul pe care îl vede: „O societate total divizată, cu un AUR în creștere, care își asumă xenofobia ca politică de partid”
  7. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu spune că „nu va fi război în România”. „Alerta este una de foarte înalt nivel”
  8. Coaliția are termen de valabilitate foarte scurt: „PNL și PSD riscă să repete soarta partidelor tradiționale din Germania”
  9. Medicii specialiști, indignați de intenția Guvernului de "a nu respecta angajamentele asumate". Amenință cu suspendarea acordării serviciilor gratuite pentru pacienți
  10. "S-a umplut paharul!". Greva generală în administrația locală. Primăriile se închid începând de vineri, 29 august