Ministra Mediului acuză RAAPPS că ascunde lista imobilelor statului: „Pe ce cheltuie bani publici? Pe avocați, să demonstreze că au privilegiul să încalce legea”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, acuză conducerea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) că refuză să respecte legea și cheltuie bani publici pentru a bloca în instanță transparența privind imobilele statului.

„Pe ce cheltuie șefii RAAPPS bani publici? Pe avocați, ca să demonstreze în instanță că ei au privilegiul să încalce legea. Anul trecut am cerut oficial RAAPPS, în baza legii accesului la informații de interes public, să publice lista imobilelor pe care le gestionează, beneficiarii și chiriile. Adică, în traducere: normalitatea. Să aflăm cine stă în casele statului și cu cât. Răspunsul lor? „Ce-i aia lege? E secret, că așa vrem noi!”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Proces câștigat de minister, dar RAAPPS face recurs

Demersul a fost urmat de un proces intentat de minister, câștigat în primă instanță. Cu toate acestea, RAAPPS a contestat decizia prin recurs. „I-am dat în judecată. Am câștigat în primă instanță. Simplu, clar, fără echivoc. Judecătorii le-au spulberat aberația că pot ascunde ce fac cu bunurile statului. Doar că șefii RAAPPS au făcut recurs ( = avocați = bani) sperând să mai amâne momentul adevărului. Ei încă trăiesc în filmul în care imobilele pe care le administrează sunt proprietatea lor adusă de acasă.

„Jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici”

Ministra Mediului susține că va continua lupta în instanță pentru a obliga RAAPPS să publice lista imobilelor, beneficiarii și chiriile percepute. „Eu, noi, toți oamenii de bun simț trăim în realitatea în care sfidarea, minciuna și privilegiile pe ochi frumoși dispar în fața legii. RAAPPS: ne vedem la recurs! Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, a mai scris ministra Mediului.

