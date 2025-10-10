Ministra Mediului, amenințată la Baia Mare de un individ nervos. "Nu o să ieșiți de aici!" VIDEO

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a avut probleme vineri, 10 octombrie, la o ședință la care a participat în orașul Baia Mare. Buzoianu a fost amenințată de un individ care participa, alături de mai mulți oficiali, la o masă rotundă despre ecologizarea iazurilor de decantare din Maramureș.

Pentru că Diana Buzoianu a ales să nu-i răspundă la întrebări, bărbatul recalcitrant s-a înfuriat și, pe un ton amenințător, i-a strigat acesteia:

„Nu o să ieșiți de aici, vă spun eu!”.

Ministra a spus mai întâi "OK!", apoi, realizând că tocmai a fost amenințată, a întrebat surprinsă:

"Poftim?!"

După mai multe momente confuze, Diana Buzoianu l-a pus pe individul nervos să-și ceară scuze pentru scena făcută în fața tuturor, apoi i-a ascultat doleanțele.

Bărbatul a adus în discuție situația în care se poate extrage lemn din păduri fără să se ceară acordul Ocolului Silvic. Vorbea despre lemnul pentru foc, lucru care nu este acceptat fără acel acord.

După ce a primit răspunsul ministrei Mediului, individul a fost scos de jandarmi din sala unde avea loc ședința. Apoi a fost amendat.

Scandalul poate fi vizionat la 01:09:30

