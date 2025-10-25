Ministra Mediului anunță schimbări în monitorizarea aerului: „Vrem să știm ce respirăm acum, nu media pe 24 de ore”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 23:22
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO Facebook Diana Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că săptămâna viitoare va propune modificări importante privind monitorizarea calității aerului, astfel încât datele afișate public să reflecte nivelurile orare de poluare, și nu media ultimelor 24 de ore, cum se întâmplă în prezent.

„Săptămâna următoare îmi doresc să propunem o legislație care să ne arate, live, cu o medie de o oră, ce aer respirăm. Astăzi, dacă ne uităm pe site-ul autorității naționale privind Registrul Calității Aerului, vedem o medie din ultimele 24 de ore. Poate vă amintiți la ultimul incendiu din București, cum senzorii arătau verde, deși eram în plin incendiu și străzile erau pline de fum”, a declarat Diana Buzoianu, la B1 TV.

Ministra a explicat că această situație se datorează standardului actual de raportare, care oferă date mediate zilnic, ceea ce face ca momentele de vârf ale poluării, cum ar fi incendiile, traficul intens sau arderile ilegale, să nu fie surprinse în timp real.

„O să modificăm asta și chiar săptămâna următoare sper să venim cu un ordin pentru a avea monitorizare pe medie orară. Pentru că oamenii, când se uită pe aceste site-uri, vor să vadă ce aer respiră acum, nu ce aer au respirat în medie în ultimele 24 de ore”, a subliniat Buzoianu.

Ea a menționat și faptul că dronele de monitorizare aflate deja în funcțiune dispun de stații integrate pentru măsurarea calității aerului, ceea ce va permite autorităților să reacționeze mai rapid în caz de poluare accentuată sau incidente de mediu.

Prin această modificare, Ministerul Mediului își propune să aducă sistemul național de monitorizare mai aproape de standardele europene, dar și de așteptările cetățenilor care solicită transparență și informații în timp real privind calitatea aerului.

