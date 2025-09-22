Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinge acuzațiile din moțiunea AUR, calificând documentul drept „plin de fake news-uri” și susținând că grupul parlamentar urmărește doar imagine și vizualizări pe TikTok, nu soluții reale pentru cetățeni. Dezbaterea moțiunii va avea loc luni, iar votul este programat miercuri, 24 septembrie.

„O moțiune simplă ar trebui să fie un exercițiu de responsabilitate democratică. Din păcate, moțiunea depusă de AUR este un document plin de fake news-uri care arată, încă o dată, că sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”, a spus Diana Buzoianu pentru Gândul. Aceasta a transmis că va fi prezentă luni în Parlamentul României, acolo unde se va discuta textul moțiunii și va face declarații pe marginea acestui subiect.

Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu

Deputații dezbat luni, 22 septembrie, de la ora 16.00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzată că blochează proiecte hidroenergetice strategice și vulnerabilizează securitatea energetică a țării. Formațiunea invocă creșterea importurilor de energie și tarifele ridicate de pe piața spot, susținând că nefinalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989 echivalează cu „sabotajul intereselor naționale”. Votul asupra moțiunii este programat pentru miercuri.

Moțiunea este intitulată ”Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” și a fost semnată de 60 de parlamentari AUR.

”Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (...) Presiunea asupra prețurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piața spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piață în prima jumătate a anului 2025 (...) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, arată AUR în textul moțiunii.

