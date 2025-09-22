Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 11:48
237 citiri
Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO Facebook Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinge acuzațiile din moțiunea AUR, calificând documentul drept „plin de fake news-uri” și susținând că grupul parlamentar urmărește doar imagine și vizualizări pe TikTok, nu soluții reale pentru cetățeni. Dezbaterea moțiunii va avea loc luni, iar votul este programat miercuri, 24 septembrie.

„O moțiune simplă ar trebui să fie un exercițiu de responsabilitate democratică. Din păcate, moțiunea depusă de AUR este un document plin de fake news-uri care arată, încă o dată, că sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”, a spus Diana Buzoianu pentru Gândul. Aceasta a transmis că va fi prezentă luni în Parlamentul României, acolo unde se va discuta textul moțiunii și va face declarații pe marginea acestui subiect.

Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu

Deputații dezbat luni, 22 septembrie, de la ora 16.00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzată că blochează proiecte hidroenergetice strategice și vulnerabilizează securitatea energetică a țării. Formațiunea invocă creșterea importurilor de energie și tarifele ridicate de pe piața spot, susținând că nefinalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989 echivalează cu „sabotajul intereselor naționale”. Votul asupra moțiunii este programat pentru miercuri.

Moțiunea este intitulată ”Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” și a fost semnată de 60 de parlamentari AUR.

”Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (...) Presiunea asupra prețurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piața spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piață în prima jumătate a anului 2025 (...) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, arată AUR în textul moțiunii.

Deputații dezbat o nouă moțiune AUR, prin care vor să demită un ministru acuzat că sabotează interesele naționale. ”Atac abject şi cinic"
Deputații dezbat o nouă moțiune AUR, prin care vor să demită un ministru acuzat că sabotează interesele naționale. ”Atac abject şi cinic"
Deputații dezbat luni, 22 septembrie, de la ora 16.00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuzată că blochează proiecte hidroenergetice strategice...
Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion
Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion
Senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Comisia Economică a Senatului, după ce aceasta a refuzat să dea avize de mediu pentru hidrocentrale,...
#diana buzoianu, #ministrul Mediului, #motiune simpla, #Camera Deputatilor, #aur , #Stiri Diana Buzoianu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie in cazul condamnarii lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpa
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sondajul care dă fiori partidelor tradiționale. Câți români sunt dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri și câți ar vrea înlocuirea celor existente
  2. Liderul senatorilor USR, despre reforma administrației locale: ”Putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul, nu o perdea de fum”
  3. Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta
  4. Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”
  5. Scandalul „listelor negre” de la Guvern ia amploare. Sindicatul angajaților cere intervenția instituțiilor europene pentru „practici abuzive”
  6. Ce pensie are soacra lui Nicușor Dan, după 45 de ani ca învățătoare. Prima de pensionare, eliminată de Guvernul Bolojan
  7. Captivi în propria indignare
  8. Ultimatum PSD pentru Bolojan. Un fost ministru sugerează că premierul face jocurile marilor retaileri. "Dacă nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament"
  9. Opulență pentru George Simion. Liderul AUR și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă evenimentul
  10. Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european