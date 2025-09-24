Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului ajunge astăzi la votul parlamentarilor. "Vă cer să o respingeți, nu se poate face din Parlament platformă de manipulare"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 07:46
472 citiri
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului ajunge astăzi la votul parlamentarilor. "Vă cer să o respingeți, nu se poate face din Parlament platformă de manipulare"
Ministra Mediului, Diana Buzoianu Facebook/Diana Buzoianu

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuză blocarea hidrocentralelor și vulnerabilizarea securității energetice a României, pe fondul importurilor tot mai mari de electricitate. Aceasta va fi supusă la vot miercuri, 24 septembrie, într-un moment în care mai mulți parlamentari PSD au criticat activitatea ministrului. Diana Buzoianu respinge acuzațiile și susține că proiectele pot continua doar cu respectarea legislației și a deciziilor instanțelor, acuzând opoziția că transformă Parlamentul într-o "platformă de manipulare".

Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul "Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989".

"Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh. Aceste date, prezentate pe baza informațiilor operatorului de transport Transelectrica, arată fără echivoc dependența tot mai mare de energia din afara granițelor - o dependență care expune consumatorii și economia la șocuri de preț și risc sistemic. Presiunea asupra prețurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piața spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife în prima jumătate a anului 2025. (...) În plus, povara din facturile la energie a fost amplificată, de la 1 august 2025, prin majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%. Au fost consemnate creșteri însemnate ale tarifelor la electricitate. Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente", afirmă semnatarii moțiunii.

Potrivit acestora, hidroenergia - "coloană vertebrală" tradițională a Sistemului Energetic Național - rămâne cea mai stabilă și curată sursă de energie a României, esențială pentru echilibrarea rapidă a rețelei și pentru limitarea volatilității prețurilor pe vârf de consum, iar analizele de sistem reafirmă rolul hidrocentralelor în furnizarea serviciilor tehnologice de sistem și a flexibilității necesare integrării masive a regenerabilelor variabile.

Cu toate acestea, adaugă parlamentarii AUR, "în locul unei politici coerente de finalizare a capacităților hidro începute, asistăm la blocarea administrativă a proiectelor strategice, dublată de mesaje publice care descurajează explicit componente-cheie ale mixului național".

Moțiunea simplă a fost dezbătută luni în plenul Camerei Deputaților.

Ministrul Mediului a declarat în cadrul dezbaterilor că AUR ar vrea întoarcerea în epoca în care hidrocentralele se construiau "cu buldozere", fără respectarea legilor și a oamenilor.

"AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere, fără să se mai respecte legi, fără să se mai respecte hotărâri de guvern, fără să se respecte oamenii. Numai că România este un stat european, are legislație și vom respecta legislația. Dacă vrem să modificăm legislația, se poate modifica legislația, dar atâta timp cât ea arată cum arată astăzi, ea va fi respectată. Vă cer să respingeți această moțiune mincinoasă, să transmitem un mesaj foarte clar de aici, din Palatul Parlamentului: nu se poate face din Parlament platformă de manipulare", a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a vorbit despre situația hidrocentralelor enumerate în textul moțiunii simple, menționând că există procese deschise în instanță împotriva acordurilor de mediu emise pentru hidrocentrale precum Bumbești sau Răstolița.

"Vorbiți în textul moțiunii, de exemplu, despre hidrocentrala de pe Jiu, Bumbești, și spuneți că sunt niște oameni răi, răi de tot, care vor să blocheze această hidrocentrală. Acordul de mediu este dat pe data de 17 iunie 2025. Moțiunea dumneavoastră este depusă împotriva Ministerului Mediului. Cam ce ați fi vrut să facă Ministerul Mediului? Să se opună, de exemplu, proceselor care sunt astăzi depuse în instanță împotriva acestor acorduri? Ați fi vrut să dăm la o parte justiția și instanțele, procurorii, judecătorii, toți, așa, ca pe niște muște enervante, doar că aveți dumneavoastră niște idei fixe? Ați fi vrut să renunțăm la statul de drept, să nu mai avem legislație, să nu mai avem instanțe? În același mod vorbiți și despre hidrocentrala de la Răstolița, de care spuneți, la fel, că este blocată. Și hidrocentrala de la Răstolița are acord de mediu. Și hidrocentrala de la Răstolița are o hotărâre de guvern, care, da, a fost suspendată de către o curte de apel, care a venit și a spus că lucrările vor fi suspendate până când se va soluționa pe fond cauza", a afirmat Buzoianu.

George Simion speră la susținerea PSD pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, „care este dirijată nu de bandiți, ci de ONG-iști, care sunt și mai bandiți”
George Simion speră la susținerea PSD pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, „care este dirijată nu de bandiți, ci de ONG-iști, care sunt și mai bandiți”
Liderul partidului AUR, George Simion, a revenit la subiectul alegerilor anulate din 2024 în susținerea moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, discutată luni, 22...
De ce votează Victor Ponta pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului: „Știu că și colegii deputați din PSD ar vrea să acționeze la fel ca mine”
De ce votează Victor Ponta pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului: „Știu că și colegii deputați din PSD ar vrea să acționeze la fel ca mine”
Fostul premier Victor Ponta a scris luni, 22 septembrie, pe Facebook, că va vota pentru moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, considerând că „nu are pregătirea...
#diana buzoianu, #motiune aur, #vot Parlament , #Stiri Diana Buzoianu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Ramanem fara pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului si ce solutii sunt: "e un termen optimist"
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului ajunge astăzi la votul parlamentarilor. "Vă cer să o respingeți, nu se poate face din Parlament platformă de manipulare"
  2. De ce depune AUR moțiuni cu șanse minime să treacă: „Sunt o emanație a aceluiași sistem ticălos. Au crescut foarte mult călărind trei teme”
  3. Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
  4. Românii vor partide noi, dar „nou” înseamnă, de fapt, AUR? „Fiecare ciclu electoral, din 2012 încoace, a adus partide noi în Parlament”
  5. Ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Șoșoacă. Răspunsul dat de procurorul general al României
  6. Ce au discutat la Cotroceni președintele Nicușor Dan și liderii Coaliției. Tema care a dus la un nou blocaj SURSE
  7. PSD și „liniile roșii”. Șansele ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului la presiunea PSD: „Joacă această carte. Și ei, și extremiștii”
  8. Călin Georgescu se visa președintele României încă din 2019, dezvăluie procurorul general Alex Florența
  9. Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"
  10. Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"