Primul concurs deschis la Romsilva: 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 18 August 2025, ora 19:01
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO Facebook Diana Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar Romsilva.

Începând de miercuri, Consiliul de Administrație Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte și apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva.

„Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această procedură se desfășoară deschis, transparent, fără să fie stabilit cu ușile închise un director general interimar. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de bună credință care s-au înscris în acest proces”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

„Acum mai e un pas uriaș de făcut: interviurile să fie realizate obiectiv. Eu am creat mecanismul transparent prin care nu mai vine „șeful” cu numele în pix. Membrii Consiliului de Administrație au responsabilitatea să aleagă, conform legii, omul cel mai pregătit și care vrea să reformeze această instituție”, conchide ministra Mediului din partea USR.

Romsilva caută un director general nou. Ministra Mediului anunță cum trebuie să fie viitorul șef al pădurilor României: „Avem șansa reală de a începe reforma” VIDEO
După ce a demis directorul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, ministra Mediului, Diana Buzoianu, promovează concursul de angajare a unui nou director interimar, lansat marți, 12 august....
Ilie Bolojan lansează reforma administrației locale și prioritizarea investițiilor PNRR - Ce a stabilit cu primarii
Ilie Bolojan lansează reforma administrației locale și prioritizarea investițiilor PNRR - Ce a stabilit cu primarii
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice...
