În plin scandal cu Romsilva, Diana Buzoianu a aflat că șoferul său este angajat și plătit de companie

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 07:27
Diana Buzoianu a scos la iveală o situaţie neobişnuită: de mai bine de un deceniu, Ministerul Mediului nu îşi plăteşte nici şoferul, nici maşina folosită de ministru, acestea fiind suportate din bugetul Romsilva. Oficialul consideră practica inacceptabilă şi un exemplu al modului în care instituţiile au preferat aranjamente în locul unor reguli clare.

”Am aflat întâmplător că şoferul care lucra pentru ministru, pentru mine în această speţă, era de fapt angajat la Romsilva, maşina era a Romsilva, toate sumele erau plătite de Romsilva. Şi am întrebat: adică nu există niciun contract de detaşare, de ceva care să-l aducă pe acest om la minister, pentru că dacă el lucrează pentru ministru, el, în mod evident, trebuie să fie plătit de la minister, maşina trebuie plătită de minister, carburantul trebuie să fie plătit de minister. Răspunsul primit şi aflat este că, de fapt, de mai bine de zece ani de zile Romsilva plăteşte acest tribut, nu ştiu cum să-i spun, Ministerului Mediului, în care trimite şi maşină şi şofer, plăteşte în fiecare lună. Am rămas, cumva, surprinsă. (...) Deci de când Romsilva a venit la Ministerul Mediului înţeleg că această practică a fost constantă, şi anume că Romsilva a plătit şoferul şi maşina ministrului”, a afirmat Diana Buzoianu, joi seară, la B1 Tv.

Ministrul a catalogat situaţia drept ”aberantă”, opinând că situaţii de acest tip arată că ”aceste instituţii nu au colaborat mai degrabă instituţional, ci au colaborat, mai degrabă, cu o înţelegere tacită”.

Diana Buzoianu a subliniat că şoferul pe care Romsilva i-l pusese la dispoziţie era ”chiar un om foarte de bună credinţă”.

Întrebată ce alte lucruri le mai plăteşte Romsilva pentru Minister, Buzoianu a răspuns: ”Eu sper că nu mai e altceva, că s-a terminat”.

