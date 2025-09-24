Cum va vota PSD moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Grindeanu: „Respect militantismul de tip Greenpeace al ministrei, dar nu sunt de acord”

Șeful interimar PSD, Sorin Grindeanu, critică lipsa avizelor pentru hidrocentrale, în contextul moțiunii simple la adresa ministrei Mediului. Cu toate acestea, Grindeanu a declarat că membrii PSD au votat în unanimitate să respingă moțiunea depusă de AUR.

„Colegi din Parlament au sesizat ceva. Pe una dintre hidrocentrale, cea de la Pașcani, trebuia dat avizul de mediu în câteva săptămâni. Respect militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru, dar nu sunt de acord cu el. Atât timp cât avem asta în programul de guvernare, nu stă în picioare nicio explicație. Vorbim de obiective care sunt foarte înaintate. În cazul Pașcani, această autorizație de mediu putea fi semnată”, a declarat Grindeanu miercuri, 24 septembrie.

Șeful interimar al PSD a declarat că a primit asigurări de la premierul Ilie Bolojan în acest caz.

„Colegii mei au sesizat că nu respectăm programul de guvernare și au luat poziție. În ședința de coaliție, i-am cerut premierului ca, până la sfârșitul săptămânii, să fie semnat avizul pentru Pașcani. Am cerut ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute ca obiective strategice de interes național. Astfel, toate procedurile sunt simplificate. Premierul m-a asigurat că ambele puncte sunt bifate săptămâna aceasta”, a declarat Grindeanu.

„Avizele sunt pe biroul ministrei din 21 august. Ea nu le-a semnat nici luni, nici azi. Eu am discutat cu premierul. Restul sunt chestiuni care au trenat prea mult. Nu există nicio explicație pentru care nu a fost semnat avizul pentru Pașcani. Un lucru bun legat de această moțiune este că s-a grăbit acest lucru”, a mai spus șeful PSD.

Precizările vin după ce fostul ministru PSD Marius Constantin Budăi a amenințat că parlamentarii partidului din Moldova ar putea vota moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, reclamând blocarea Hidrocentralei de la Pașcani și întârzierile la emiterea avizului de mediu.

Ce spune Diana Buzoianu

Anterior declarațiilor lui Grindeanu, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a clarificat situația legată de hidrocentrala de la Pașcani.

Aceasta a precizat că, în acest caz, acordul de mediu urmează să fie emis în aceste zile, după analiza recentă realizată de Apele Române, care evidențiază rolul lucrărilor în reducerea riscurilor la inundații și asigurarea apei pentru comunități. În ceea ce privește celelalte trei hidrocentrale, procedurile legale continuă, urmând să fie analizate în comitetul interministerial înainte de emiterea deciziilor finale.

Moțiunea de cenzură depusă de AUR, care se votează miercuri, 24 septembrie, este motivată prin faptul că ministrul blochează aceste hidrocentrale.

Întrebată dacă își va da demisia, ministra a spus că este convinsă că moțiunea nu va trece.

“Eu nu cred că se va întâmpla așa ceva, pentru că această moțiune este absolut mincinoasă, este o moțiune depusă de AUR și cred că și colegii de la PSD înțeleg când există niște manipulări care nu pot fi ascunse. Nu există nici măcar un singur argument juridic pentru moțiune. Eu sunt foarte convinsă că nu poate nimeni să voteze știind legea o manipulare făcută de AUR în felul acesta, încălcând din mod evident legea”, a spus Buzoianu

