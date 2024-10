Diana Buzoianu, deputata USR care luptă contra mafiilor lemnului și gunoaielor

Diana Buzoianu, deputată USR: ”Când am intrat în Parlament, m-au întrebat atunci mulți: nu-i așa că vrei să mergi în comisia de tineret și sport (doar eram tânără) sau în comisia de egalitate de șanse (doar eram femeie)? Am răspuns simplu: în comisia de mediu merg. Acolo am treabă de făcut.”

În anii care au urmat, vicepreședinta comisie de mediu de la Camera Deputaților a mers pe teren și a văzut cu ochii ei ce înseamnă mafia lemnului și mafia gunoaielor. A văzut sute de hectare tăiate ilegal, pădurile de pe un munte întreg rase de pe fața pământului. A văzut munți de deșeuri ilegale la ieșire din orașele și satele noastre.

Câteva dintre proiectele depuse pentru a rezolva aceste probleme:

Legea adoptată privind protecția arborilor seculari din orașele noastre

Înființarea DNA-ului pădurilor pentru ca mafia lemnului să fie oprită. Practic, procurori specializați și bugete reale alocate ca infractorii să nu mai scape printre degete autorităților

Interzicerea tăierii pădurilor din jurul Bucureștiului, proiect depus alături de Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde.

Toate gropile de gunoi să aibă stații de monitorizare a calității aerului care să ofere datele publicului.

Legea adoptată privind combaterea risipei alimentare. Pentru prima dată în legislație, restaurantele, cantinele și magazinele au obligația de a lua cel puțin 2 măsuri pentru a salva alimentele înainte să le arunce la groapa de gunoi (ex. să le doneze, să reducă prețul la raft, să le transforme în compost etc.)

A cerut bani la buget pentru închiderea gropilor de gunoi din cauza cărora suntem în procedură de infringement, dar și ca să fie creat un Program Național de curățare a râurilor de deșeuri

Ads

”Am trecut zeci de amendamente în Noul Cod Silvic la Senat, reforme cerute de ani de zile de societatea civilă: accesul liber în pădure, obiective de împăduriri anuale pentru autorități, limitarea construcțiilor de vile în mijlocul pădurilor, sancționarea mai aspră a infractorilor. Urmează dezbaterile de la Camera Deputaților” declară Diana Buzoianu

În concluzie, Diana Buzoianu menționează: ”Mai e mult de lucru, dar e o misiune prea importantă ca să renunțăm. Politicienii vechi încă răspund imediat la telefoanele mafiilor și încă se ascunde gunoiul sub preș când vine vorba de a accepta situația reală a poluării și a tăierilor ilegale. Am luptat din Parlament pentru a câștiga acei 4 ani pe care fiecare dintre noi îi pierdem în medie din cauza poluării aerului. Pentru cei care ne-au otrăvit până acum e simplu: ei fac bani de pe urma sănătății noastre. Practic, pentru bani ilegali, ei ne omoară cu zile. Întrebarea la care trebuie noi să răspundem e simplă: Cât vom mai permite asta?”

Ads