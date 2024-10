Diana Buzoianu, deputată USR: ”Politica are nevoie de tineri la masa deciziei!”

”Când am intrat în Parlament, la 26 de ani, mulți oameni și-au pus încrederea în mine că le voi face vocea auzită. Au decis să trimită în Parlament o tânără avocată - sunt, apropo, cea mai tânără femeie aleasă în Parlament, în acest mandat. Așa că am ținut să le confirm lor și să demonstrez tuturor că tinerii pot fi o forță la masa deciziei. Și încă ceva: am vrut să dau înapoi din încrederea primită și altor tineri fantastici pe care i-am chemat alături de mine în Parlament” declară Diana Buzoianu, deputată USR.

În fiecare sesiune parlamentară, de la prima, până la cea din prezent, Diana Buzoianu a lansat programe de shadowing sau programe ”Lideri pentru Viitor”. Peste 1000 de studenți și tineri au participat la aceste programe, au luat parte la cursuri despre procesul legislativ, comunicare politică, redactarea politicilor publice. Au participat la simulări de ședințe de comisii. Au aflat despre cum își pot face vocea auzită în Parlament.

De ce atâta energie investită în direcția asta?

”Vreau să ”dărâm” zidul care e acum între parlamentari și tineri. Un exemplu simplu: echipa cabinetului meu a fost mereu formată majoritar din tineri sub 30 de ani și este una dintre cele mai performante echipe de cabinet parlamentar. Cu zeci de proiecte legislative depuse. Cu, nici nu mai stau să le număr, câte evenimente, dezbateri publice, mese rotunde organizate. Mereu am lansat public posturile din cabinet. Toți mi-au zis că sunt nebună. Am dat zeci de interviuri cu tineri care mi-au zis că au aplicat la mine pentru că, pentru prima dată, se simt reprezentați și ei în Parlament! N-am regretat niciodată că mi-am pus încrederea în tinerii pe care i-am ales prin acest proces” declară Diana Buzoianu

Parte din proiectele legislative depuse de deputată au fost scrise alături de studenți. Platforma digitală UnivEdu prin care studenții să se poată înscrie la admitere la facultate online, fără să mai trebuiască să ducă dosare peste dosare la ghișee prin toată țara, a fost un proiect care răspundea unor nevoi identificate chiar de studenți. Scrisoare deschisă lansată de deputată cu privire la necesitatea mai multor programe de master și licență pe zona de gaming a fost scrisă cu studenți, pentru studenți.

”Acum 4 ani am spus tinerilor să vină alături de mine pentru că mandatul meu e și al lor. De atunci, până azi, am auzit sute de povești care m-au inspirat. Cu tinerii aceștia curajoși se poate construi o Românie mai bună. Trebuie doar aduși la masa deciziei” concluzionează Diana Buzoianu.

