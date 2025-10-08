Diana Dumitrescu a ținut o cuvântare la biserică, după ce s-a pocăit VIDEO

Diana Dumitrescu traversează una dintre cele mai profunde etape din viața sa, o transformare care depășește sfera personală și se extinde către cea spirituală. Actrița, cunoscută pentru aparițiile sale pline de farmec și încredere, a ales să se boteze în religia penticostală, pas care marchează un nou început în existența sa.

Schimbarea nu se reflectă doar în credință, ci și în stilul de viață și imaginea publică. Diana a renunțat la ținutele îndrăznețe, optând acum pentru o eleganță discretă și o atitudine sobră.

Noua sa direcție vine ca o consecință a unei apropieri treptate de religie, influențată de familia soțului ei, Alin.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat. Eu am început să merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-odată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu mă pocăiesc anul ăsta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, a mărturisit Diana în podcastul realizat de Mihaela Moise.

Imaginile cu actrița după botez, publicate de Biserica Betel București, au devenit virale în mediul online. Într-o rochie lungă, roz pal, cu un croi modest și părul aranjat simplu, Diana a rostit un discurs emoționant în fața credincioșilor, emanând calm și bucurie interioară.

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Mulți dintre fanii săi au lăudat curajul și sinceritatea cu care și-a asumat schimbarea, apreciind faptul că a ales calea credinței și a introspecției într-o lume adesea dominată de aparențe. Prin această transformare, Diana Dumitrescu nu doar că își redefinește identitatea, ci oferă și un exemplu de renaștere spirituală și autenticitate pentru cei care o urmăresc.

