Diana Dumitrescu, sinceră despre lupta pentru a deveni mamă: „Am făcut 21 de zile injecții”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 13:39
492 citiri
Diana Dumitrescu, sinceră despre lupta pentru a deveni mamă: „Am făcut 21 de zile injecții”
Diana Dumitrescu FOTO: Instagram/ Diana Dumitrescu

Actrița Diana Dumitrescu a vorbit recent despre provocările prin care a trecut pentru a rămâne însărcinată și despre modul în care și-a reorganizat prioritățile de când a devenit mamă.

Într-un podcast, artista a împărtășit dificultățile cauzate de problemele de fertilitate și impactul acestora asupra corpului și stării ei emoționale.

„La mine funcționa o singură trompă și trompa respectivă avea șanse 50% să funcționeze și nu a funcționat. Ideea este că apoi am descoperit că am și amh-ul foarte mic (...) și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Am făcut și un tratament de stimulare ovariană... cu injecții, așa cum e și pregătirea pentru FIV. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni, nu știu să intru în detalii. (...) De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat foarte tare, pentru că aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, plus dorința, au un efect foarte nasol asupra organismului în sensul că te îngrași, te balonezi, corpul tău se transformă, mai ales de la hormoni.”, a spus ea în podcastul moderat de Mihaela Moise.

Diana a povestit că ea și soțul ei, Alin, și-au dorit să devină părinți încă de la începutul relației lor, însă drumul până la sarcină a fost unul lung.

„Noi ne-am cunoscut în 2015 și pe la sfârșitul anului a zis dacă vreau să facem un copil și am zis da. Eram de jumătate de an împreună. Din 2015 până în 2019 când am rămas însărcinată cu Carol.”

De când a devenit mamă, Diana și-a regândit complet stilul de viață. Prioritatea ei a devenit familia, iar timpul petrecut cu fiul său, Carol, și cu soțul ei a căpătat un rol central.

„Mă preocup foarte tare cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie, mai mult. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult și nici nu atât de intens. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mai îmi plac (n.r. hobby-urile din trecut). Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la nu știu ce petrecere sau eveniment.”

Diana Dumitrescu, adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică: „A avut niște reacții puțin mai violente”
Diana Dumitrescu, adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică: „A avut niște reacții puțin mai violente”
Diana Dumitrescu, în vârstă de 41 de ani, a devenit mamă acum șase ani, când l-a adus pe lume pe Carol. Actrița este căsătorită din 2018 cu Alin Boroi, iar relația lor este considerată...
Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după aniversarea de 7 ani împreună: „Lucrăm împreună/ Este un sprijin enorm”
Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după aniversarea de 7 ani împreună: „Lucrăm împreună/ Este un sprijin enorm”
La 26 de ani, Nicole Cherry a învățat că armonia între viața personală și cea profesională se obține prin decizii asumate și organizare atentă. După șapte ani de relație cu Florin...
#Diana Dumitrescu, #Diana Dumitrescu actrita, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
Digi24.ro
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacienta spune ca s-a internat pentru lifting mamar si s-a ales cu alta operatie
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Diana Dumitrescu, sinceră despre lupta pentru a deveni mamă: „Am făcut 21 de zile injecții”
  2. Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după aniversarea de 7 ani împreună: „Lucrăm împreună/ Este un sprijin enorm”
  3. Daciana Sârbu explică ce reguli urmează fiicele ei și cum colaborează cu Victor Ponta după divorț
  4. Veste uriașă pentru români: Primul test de sânge din lume pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer, disponibil și în țara noastră. Cine îl poate face
  5. Iulia Pârlea reacționează după zvonurile despre o presupusă idilă cu colegul de la Pro TV, Silviu Mircescu: „Există o regulă simplă”
  6. Tensiune maximă la Asia Express: Joseph și Anda Adam, la un pas de abandon. Artista și-a ieșit din fire: „Sunt un nume foarte mare în țara asta”
  7. Roxana Nemeș, pregătită să își întâmpine gemenii. Cum a decorat camera copiilor: „Vă așteptăm!” VIDEO
  8. Horoscop zilnic. Marți, 23 septembrie. Zodia care are parte de controverse cu rudele
  9. Bancul zilei: De ce bea un soldat
  10. Corina Caciuc, mesaj plin de emoție pentru ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf: „Un toast pentru visele tale, pentru liniștea…”