Diana Dumitrescu, sinceră despre lupta pentru a deveni mamă: „Am făcut 21 de zile injecții”

Actrița Diana Dumitrescu a vorbit recent despre provocările prin care a trecut pentru a rămâne însărcinată și despre modul în care și-a reorganizat prioritățile de când a devenit mamă.

Într-un podcast, artista a împărtășit dificultățile cauzate de problemele de fertilitate și impactul acestora asupra corpului și stării ei emoționale.

„La mine funcționa o singură trompă și trompa respectivă avea șanse 50% să funcționeze și nu a funcționat. Ideea este că apoi am descoperit că am și amh-ul foarte mic (...) și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Am făcut și un tratament de stimulare ovariană... cu injecții, așa cum e și pregătirea pentru FIV. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni, nu știu să intru în detalii. (...) De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat foarte tare, pentru că aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, plus dorința, au un efect foarte nasol asupra organismului în sensul că te îngrași, te balonezi, corpul tău se transformă, mai ales de la hormoni.”, a spus ea în podcastul moderat de Mihaela Moise.

Diana a povestit că ea și soțul ei, Alin, și-au dorit să devină părinți încă de la începutul relației lor, însă drumul până la sarcină a fost unul lung.

„Noi ne-am cunoscut în 2015 și pe la sfârșitul anului a zis dacă vreau să facem un copil și am zis da. Eram de jumătate de an împreună. Din 2015 până în 2019 când am rămas însărcinată cu Carol.”

De când a devenit mamă, Diana și-a regândit complet stilul de viață. Prioritatea ei a devenit familia, iar timpul petrecut cu fiul său, Carol, și cu soțul ei a căpătat un rol central.

„Mă preocup foarte tare cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie, mai mult. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult și nici nu atât de intens. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mai îmi plac (n.r. hobby-urile din trecut). Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la nu știu ce petrecere sau eveniment.”

