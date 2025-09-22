Diana Dumitrescu, adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică: „A avut niște reacții puțin mai violente”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 15:45
Diana Dumitrescu în vacanță FOTO: Instagram/ Diana Dumitrescu

Diana Dumitrescu, în vârstă de 41 de ani, a devenit mamă acum șase ani, când l-a adus pe lume pe Carol. Actrița este căsătorită din 2018 cu Alin Boroi, iar relația lor este considerată una dintre cele mai solide și admirate din showbiz.

În ultimii ani, Diana s-a retras din lumina reflectoarelor și a explicat recent motivul pentru care viața ei s-a schimbat radical.

„Mă preocup foarte tare cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie, mai mult. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult și nu atât de intens. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mi le mai plac (n.r. hobby-urile din trecut). Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la nu știu ce petrecere sau eveniment”, a mărturisit Diana Dumitrescu în podcastul Mihaelei Moise.

La un moment dat, actrița a încercat să își dezvolte o afacere, însă a renunțat pentru a petrece mai mult timp cu fiul său. Chiar și atunci când a apelat la o bonă, soluția nu a funcționat. Observând un comportament neobișnuit la Carol, Diana a ales să îi dedice întreaga atenție.

„Când avea Carol vreo 3 anișori și voiam să fac organizare de evenimente. Închiriasem un spațiu foarte aproape de casă și acolo lucram. Practic, îl duceam dimineața pe Carol la grădiniță, traversam de la grădiniță, mă duceam la birou, îl luam de la grădiniță, îl duceam acasă și plecam din nou până la 6, 7. Dacă nu mă duceam eu să îl iau, îl lua bona. A avut, la un moment dat, niște reacții puțin mai violente, de supărare și frustrare, pentru că începusem să stau foarte puțin timp cu el”, a povestit vedeta, potrivit sursei citate.

Irina Fodor, detalii despre eliminarea controversată a echipei formate din Calina și Catinca: „A fost un pic șocant că au reacționat așa”
Irina Fodor, detalii despre eliminarea controversată a echipei formate din Calina și Catinca: „A fost un pic șocant că au reacționat așa”
Irina Fodor, gazda îndrăgitului reality-show „Asia Express”, a oferit detalii în premieră despre eliminarea surprinzătoare a echipei formate din Calina Dumitrescu și Catinca, primele...
Alexia Eram, mesaj special pentru iubitul ei de ziua lui de naștere. Cum s-au afișat împreună FOTO
Alexia Eram, mesaj special pentru iubitul ei de ziua lui de naștere. Cum s-au afișat împreună FOTO
Este o zi de sărbătoare pentru Alexia Eram și partenerul ei! Fiica Andreei Esca și-a surprins iubitul cu o declarație tandră pe rețelele sociale, marcând astfel aniversarea acestuia....
