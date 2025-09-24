Diana Dumitrescu a renunțat la ortodoxie și s-a convertit la cultul penticostal: „Viața mea s-a schimbat complet”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 15:59
citiri
Diana Dumitrescu în vacanță FOTO: Instagram/ Diana Dumitrescu

Diana Dumitrescu a făcut un pas major în viața ei spirituală, alegând să se boteze în cultul penticostal, decizie care i-a adus liniște și echilibru, chiar dacă nu toți apropiații i-au înțeles alegerea.

Actrița a povestit că schimbarea nu s-a produs „dintr-o dată”, ci a fost rezultatul unei descoperiri treptate a unei noi modalități de a se apropia de Dumnezeu.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a declarat Diana Dumitrescu în podcastul Mihaelei Moise. „Eu cred că Dumnezeu m-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu El”, a spus ea în podcastul Mihaelei Moise.

Momentul care a marcat schimbarea a venit după ce a asistat la un astfel de botez.

„Mi s-a părut extraordinar de frumos, divin, superb! Am început să merg cu regularitate la slujbele de duminică, atât dimineața, cât și seara”. Diana a aflat ulterior că slujbele au loc și în timpul săptămânii și a început să participe și marțea și joia. „În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu mă pocăiesc anul ăsta, ceea ce s-a și întâmplat”, a povestit actrița.

De asemenea, Diana explică și diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit: „Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: Eu pot să renunț la asta pentru Dumnezeu, asta e diferența. Eu sunt o fiică a Domnului!”. Actrița descrie viața sa acum printr-o sintagmă simplă: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”, recunoscând că acest stil de viață este greu de respectat.

De când s-a pocăit, Diana Dumitrescu spune că încearcă să urmeze zilnic drumul ales: „M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu”. Ea subliniază că, deși presupune renunțări, viața nu se oprește: „Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă că nu mai ai o viață”. Schimbarea nu a fost înțeleasă de toți, inclusiv de sora sa, dar Diana transmite un mesaj clar: „Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

