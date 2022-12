Fiica lui Adrian Enache trăiește de patru ani cu băiatul unui controversat mogul român

Diana Enache, fiica de 24 de ani a cântărețului Adrian Enache, are o relație de patru ani cu băiatul unui controversat om de afaceri român.

Este vorba despre Ionuț Vântu, fiul lui Sorin Ovidiu Vântu, fost patron la Realitatea TV.

”Dacă nu am avea planuri în comun nu ar rezista relația. Suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ne înțelegem foarte bine, ne completăm și simt că suntem pe aceeași lungime de undă și asta cred eu că este cel mai important.

Nu pot spune ce așteptări am de la această relație, că nu se mai întâmplă după aceea. Dar, da, îmi doresc copii, normal. Chiar cred că este bine să fii o mamă nici prea tânără, dar așa mediu… Ar fi varianta perfectă să mă și refac ușor”, a mărturisit Diana Enache pentru Fanatik.

Diana Enache va avea spectacole de Crăciun și de Revelion și are planuri mari pentru anul care bate la ușă.

”2023 vine cu noi provocări. Mă veți auzi încontinuare la radio de la 10:00 la 13:00, dar voi avea și o emisiune pe tv. Voi începe o emisiune cu Alin Pascal pe Prima TV ce se va numi `Totu-i fain`.Filmările sunt la Cluj. Am descoperit acolo un oraș minunat și oameni mișto. Am stat câteva zile și o să tot stau, o să trebuiască să fac naveta. Mai vin și niște piese, zic eu bune. Mă bucur că am ocazia să încep anul în forță”, a mai spus Diana Enache pentru FANATIK.

