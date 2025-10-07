Diana Șoșoacă acuză „vânătoare politică” și cere solidaritate după ce a fost inculpată. "Va veni vremea să plătiți pentru tot"

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 15:05
31 citiri
Diana Șoșoacă acuză „vânătoare politică” și cere solidaritate după ce a fost inculpată. "Va veni vremea să plătiți pentru tot"
Șefa SOS, Diana Șoșoacă, inculpată FOTO Hepta

Europarlamentarul şi preşedinta S.O.S. România afirmă, într-un comunicat dur, că deschiderea unui dosar cu 11 capete de acuzare reprezintă un atac asupra libertății de exprimare şi o manevră a „sistemului corupt” care, în loc să ancheteze adevăratele fraude din ultimele trei decenii, vizează acum „o voce incomodă”. Șoșoacă solicită condamnări publice, o anchetă transparentă și mobilizarea societății împotriva ceea ce numește abuz şi intimidare instituțională.

Șoșoacă transmite într-un comunicat de presă că în România "urmează teatru ieftin, circ, abuzuri și dictatură"

"De 36 de ani, în România, jaful, abuzul și corupția au devenit regulă. Niciun guvernant nu a răspuns până acum pentru privatizările frauduloase, pentru distrugerea agriculturii, a sănătății noastre, pentru distrugerea învățământului, pentru sărăcirea populației și pentru subordonarea interesului național intereselor străine. În timp ce românii sunt împovărați de taxe, impozite și tratați abuziv, justiția preferă să își consume bugetul și energia ocupându-se cu urmărirea penală a unei voci libere, care îndrăznește să spună adevărul: acela că România este condusă de un sistem corupt, care își apără doar privilegiile prin frică și manipulare. NU vă păcăliți, va veni vremea să plătiți pentru tot.

Cazul Dianei Iovanovici- Șoșoacă este un test al libertății de exprimare pe care l-ați pierdut", spune europarlamentarul.

Șoașoacă spune că acuzațiile sunt fabricate.

"În loc să anchetați hoțiile, trădările și abuzurile care au dus la ruinarea acestei țări, procurorii preferă să fabrice acuzații absurde, în încercarea de a compromite și intimida singura voce care mai strigă în lumea asta surdă durerea unui popor umilit.

După ziua de ieri, trebuie să pricepem cu toții că cine vorbește despre adevăr, devine „extremist” și "antisemit", cine apără poporul, este „periculos” și "xenofob", iar cine denunță corupția, devine „infractor” și "circar".

Adevărata crimă în ochii sistemului este CURAJUL. Dacă justiția ar fi dreaptă, urmărirea penală ar începe cu toți cei care au condus România în ultimii 36 de ani — cei care au distrus economia, au prăbușit învățământul, au închis spitale, au înstrăinat resursele și au adus poporul român în genunchi.

Ei sunt adevărații vinovați ai falimentului național — nu cei care strigă adevărul în fața lor", a mai scris Șoșoacă.

Europarlamentarul spune că "tot ce îmi rămîne de făcut este să fac un apel la demnitate și solidaritate

Partidul S.O.S. România denunță această tentativă de reducere la tăcere a opoziției și anularea dreptului la liberă exprimare și opinie, abolirea dreptului de a gândi și cere tuturor instituțiilor statului să respecte principiul fundamental al democrației: dreptul la opinie și libertatea de exprimare. Cerem o anchetă transparentă, neinfluențată politic, și o dezbatere publică onestă asupra modului în care justiția este folosită astăzi ca armă de intimidare.

Românii trebuie să știe: astăzi este vizată Diana Iovanovici-Șoșoacă dar mâine poate fi oricine dintre noi. Să țineți minte!", transmite Șoșoacă.

Aceasta își încheie comunicatul cu un citat din Churchill.

"Am să lupt până la ultima mea picătură de sânge, pentru ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine." - Churchill.

Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”
Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”
Fostul soț al eurodeputatei Diana Șoșoacă a făcut declarații incendiare marți, 7 octombrie, despre dosarul penal în care președinta partidului SOS România a primit calitatea de inculpat....
Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu trebuie să se prezinte marți, 7 octombrie, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată...
#Diana Sosoaca, #acuzatii, #dosar, #reactie, #inculpare , #Stiri Diana Sosoaca
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Tradarea a venit la final": Cum l-a fortat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu sa accepte planul sau pentru oprirea razboiului din Gaza
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Diana Șoșoacă acuză „vânătoare politică” și cere solidaritate după ce a fost inculpată. "Va veni vremea să plătiți pentru tot"
  2. Olguța Vasilescu critică Ministerul Finațelor. "Ne obligă să facem print-screen şi să facem iar dosar cu şină pentru fiecare achiziţie în parte. E o nebunie!"
  3. Organizațiile care reprezintă persoanele cu autism cer sancționarea lui Simion. "Astfel de cuvinte sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură"
  4. Scandal în coaliție după ce Bolojan ar fi cerut blocarea proiectelor PSD. „Premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”
  5. Preotul din Buftea a tras clopotele pentru Călin Georgescu: "Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte"
  6. Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”
  7. Călin Georgescu, un nou discurs electoral, acompaniat de vacarmul susținătorilor: "Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am"
  8. Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. „Va fi omul de bază al lui Nicușor Dan, care îl va dirija pe șeful statului”
  9. Eugen Tomac anunță planurile președinției pentru Diaspora: ”Românii care locuiesc peste hotare să se poată implica în dezvoltarea economică și socială a României”
  10. Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”