Diana Șoșoacă acuză „vânătoare politică” și cere solidaritate după ce a fost inculpată. "Va veni vremea să plătiți pentru tot"

Europarlamentarul şi preşedinta S.O.S. România afirmă, într-un comunicat dur, că deschiderea unui dosar cu 11 capete de acuzare reprezintă un atac asupra libertății de exprimare şi o manevră a „sistemului corupt” care, în loc să ancheteze adevăratele fraude din ultimele trei decenii, vizează acum „o voce incomodă”. Șoșoacă solicită condamnări publice, o anchetă transparentă și mobilizarea societății împotriva ceea ce numește abuz şi intimidare instituțională.

Șoșoacă transmite într-un comunicat de presă că în România "urmează teatru ieftin, circ, abuzuri și dictatură"

"De 36 de ani, în România, jaful, abuzul și corupția au devenit regulă. Niciun guvernant nu a răspuns până acum pentru privatizările frauduloase, pentru distrugerea agriculturii, a sănătății noastre, pentru distrugerea învățământului, pentru sărăcirea populației și pentru subordonarea interesului național intereselor străine. În timp ce românii sunt împovărați de taxe, impozite și tratați abuziv, justiția preferă să își consume bugetul și energia ocupându-se cu urmărirea penală a unei voci libere, care îndrăznește să spună adevărul: acela că România este condusă de un sistem corupt, care își apără doar privilegiile prin frică și manipulare. NU vă păcăliți, va veni vremea să plătiți pentru tot.

Cazul Dianei Iovanovici- Șoșoacă este un test al libertății de exprimare pe care l-ați pierdut", spune europarlamentarul.

Șoașoacă spune că acuzațiile sunt fabricate.

"În loc să anchetați hoțiile, trădările și abuzurile care au dus la ruinarea acestei țări, procurorii preferă să fabrice acuzații absurde, în încercarea de a compromite și intimida singura voce care mai strigă în lumea asta surdă durerea unui popor umilit.

După ziua de ieri, trebuie să pricepem cu toții că cine vorbește despre adevăr, devine „extremist” și "antisemit", cine apără poporul, este „periculos” și "xenofob", iar cine denunță corupția, devine „infractor” și "circar".

Adevărata crimă în ochii sistemului este CURAJUL. Dacă justiția ar fi dreaptă, urmărirea penală ar începe cu toți cei care au condus România în ultimii 36 de ani — cei care au distrus economia, au prăbușit învățământul, au închis spitale, au înstrăinat resursele și au adus poporul român în genunchi.

Ei sunt adevărații vinovați ai falimentului național — nu cei care strigă adevărul în fața lor", a mai scris Șoșoacă.

Europarlamentarul spune că "tot ce îmi rămîne de făcut este să fac un apel la demnitate și solidaritate

Partidul S.O.S. România denunță această tentativă de reducere la tăcere a opoziției și anularea dreptului la liberă exprimare și opinie, abolirea dreptului de a gândi și cere tuturor instituțiilor statului să respecte principiul fundamental al democrației: dreptul la opinie și libertatea de exprimare. Cerem o anchetă transparentă, neinfluențată politic, și o dezbatere publică onestă asupra modului în care justiția este folosită astăzi ca armă de intimidare.

Românii trebuie să știe: astăzi este vizată Diana Iovanovici-Șoșoacă dar mâine poate fi oricine dintre noi. Să țineți minte!", transmite Șoșoacă.

Aceasta își încheie comunicatul cu un citat din Churchill.

"Am să lupt până la ultima mea picătură de sânge, pentru ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine." - Churchill.

