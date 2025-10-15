Diana Șoșoacă descrie UE drept o ”mașinărie totalitară care își urăște popoarele”. În schimb, la Ambasada Iranului a dat de ”o atmosferă prietenoasă și constructivă”

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a dezlănțuit din nou la adresa Bruxelles-ului miercuri, 15 octombrie. La protestele sindicale din capitala Belgiei au avut loc și incidente violente, în ciuda apelului organizatorilor la un protest pașnic. Reacția autorităților belgiene a făcut-o pe eurodeputată să numească Uniunea Europeană o „mașinărie totalitară care își urăște popoarele și le pedepsește pentru curajul și îndrăzneala de a gândi liber”.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de a comenta protestele sindicale din Bruxelles, Diana Șoșoacă se lăuda cu o vizită la Ambasada Iranului din București, unde s-a discutat într-o „atmosferă prietenoasă și constructivă” despre „dorința comună de a întări legăturile pentru viitor.”

„Ca răspuns la invitația Excelenței Sale domnul Șaman Yousefvand (Șaman Yousefvand), însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Islamice Iran la București, astăzi a avut loc o întâlnire deosebită cu doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, deputat al Parlamentului European, în cadrul căreia au fost schimbate opinii privind probleme de interes comun și modalități de promovare a dialogului și cooperării în domeniile politic, economic și cultural. Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru pozitiv, reflectând respectul reciproc și dorința de a dezvolta relațiile pe baze de înțelegere și interese comune și s-au analizat modalități de consolidare a cooperării bilaterale în diverse domenii. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă și constructivă, reflectând profunzimea relațiilor existente și dorința comună de a întări legăturile pentru viitor”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

Regimul de la Teheran este ținta unei serii de sancțiuni internaționale atât pentru încălcarea drepturilor omului cât și pentru programul său nuclear.

Tonul Dianei Șoșoacă despre autoritățile belgiene este însă diferit, le acuză că „au declanșat un adevărat război împotriva cetățenilor care au îndrăznit să iasă în stradă să-și exprime nemulțumirea față de reformele anti-sociale luate de actuala putere.”

„Constatăm cu profundă dezamăgire și dezacord că Uniunea Europeană a devenit o mașinărie totalitară care își urăște popoarele și le pedepsește pentru curajul și îndrăzneala de a gândi liber. Democrația a fost răstignită pe altarul ipocriziei, iar libertatea de exprimare a fost transformată într-o infracțiune”, transmite Diana Șoșoacă într-un comunicat de presă.

Eurodeputata a insistat apoi că nu mai există democrație în Uniunea Europeană și că forma de guvernare din Europa în prezent ar fi dictatură.

„Europa lovește cu bastonul și cu gazele lacrimogene în cei care cer pace, dreptate și umanitate. Asta nu mai este democrație. Este teroare de stat aplicată fără discernământ împotriva normalității!”, a mai spus președinta SOS România.

„Regimurile care își bat propriul popor nu vor rămâne nepedepsite. O va demonstra istoria, cu prețul suferinței noastre. Iar căderea lor va fi zgomotoasă. Europa trebuie să aleagă: libertate sau dictatură! Tăcerea în fața abuzului înseamnă complicitate”, se încheie mesajul Dianei Șoșoacă.

