Ce impact poate avea respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă asupra partidului său. Șefa SOS ar putea ceda mandatul de la Bruxelles. Politolog: „Este posibil să fi fost influențe de la servicii secrete”

Retragerea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, din partea Curții Constituționale a României, după validarea Biroului Electoral Central (BEC), a surprins opinia publică. Cazul continuă să fie învăluit de mister, până la publicarea motivării. Însă, continuă „zgomotul" făcut de adversarii politici ai europarlamentarei, care critică aspru hotărârea judecătorilor constituționaliști.

PNL, AUR, PMP, USR, UDMR și reprezentanții altor formațiuni au declarat cel puțin bizară decizia judecătorilor de la CCR, prin care candidatura Dianei Șoșoacă este interzisă. PSD pare un pic mai moale pe marginea acestui subiect. Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, actual premier, candidat la alegerile prezidențiale, a declarat că așteaptă o motivare cât mai rapidă din partea CCR.

În acest context, se pun mai multe întrebări, pe lângă motivele deciziei controversate ale CCR. Prima: unde vor „migra" voturile Dianei Șoșoacă. A doua: ce efect va avea acest scandal asupra partidului SOS România. Radu Enache, analist politic, a comentat pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com.

„Există, în primul rând, un fapt care este eclatant, surprinzător la modul neplăcut și anume că a existat această respingere a unor candidaturi, nu numai a Dianei Șoșoacă, de către Curtea Constituțională. Motivul lipsei de semnături cade din start. CCR nu are această autoritate, de a respinge pe motiv de semnături, lucru ce trebuie făcut de către Biroul Electoral Central (BEC), atât.

A doua chestiune: deși există niște precedente, că în trecut s-ar mai fi respins niște candidaturi, dar care erau foarte anonime, prin urmare respingerea acestor candidaturi poate fi înțeleasă și pe criteriul anonimității. CCR a respins candidatura Dianei Șoșoacă, un concurent care avea în sondaje un procent semnificativ de intenție de vot și care se bucură de o notorietate mare, nu neapărat una pozitivă. E o persoană pe care nu poți să o ignori. O asemenea respingere din partea CCR este chestionabilă sub raport democratic.

Din punct de vedere strict formal, a respinge o candidatură pe motivul că un anume candidat nu manifestă suficientă adeziune la valorile constituționale, nu poate fi contestată. Constituția este un act care definește raporturile dintre statul român, ca instituție, realitatea geografică a teritoriului și populația acelui stat. Actul acesta definește un sistem de relații. În momentul când cineva pune la îndoială sistemul respectiv este logic ca sistemul să se apere și să respingă o candidatură. Strict teoretic. Oricând ar părea de cusută cu ață albă motivația, ea este corectă din punct de vedere juridic", a declarat Enache.

„Niciunul dintre candidați, dacă îi iei la bani mărunți, nu are o adeziune 100% la valorile Constituției României"

Radu Enache aduce în atenție o nouă abordare. În opinia geopoliticianului, niciunul dintre candidații la alegerile prezidențiale nu îndeplinește pe deplin rigorile morale pe care le impune Constituția.

„Multă lume a declarat că nu există un 'constituțiometru' care să măsoare cât de multă adeziune are cutare sau cutare față de Constituție. De aceea, decizia de respingere a candidaturii intră sub incidența unor critici care vin din partea ideii de democrație, de morală și a ideii de conspirație. Sunt trei paliere. Aș spune că niciunul dintre candidați, dacă îi iei la bani mărunți, nu are o adeziune 100% la valorile Constituției României. De asemenea, s-a mai spus că nici măcar CCR nu are o asemenea adeziune, din moment ce a acceptat ca prevederile legislației europene să prevaleze celor legislației românești. Noi am introdus în Constituție ideea aceasta de integrare, dar nici adeziunea la NATO și la UE nu au fost rezultatul unor referendumuri în care cetățenii români să-și exprime liber și informat dorința de adeziune sau nu. Deci, ne aflăm pe un tărâm al lucrurilor mișcătoare. De aceea, motivația cu adeziunea la Constituție sună a conspirație.

Din punct de vedere moral, se ridică problema că orice cetățean care nu are niște interdicții exprese, deci să fi fost condamnat în justiție, iar condamnarea să aibă repercusiuni asupra drepturilor civile și politice ale persoanei, orice cetățean are dreptul să candideze. Mai mult decât atât, faptul că acest drept i-a fost blocat unui candidat care este foarte critic față de un sistem pe care majoritatea cetățenilor români și mass-media din România îl consideră corupt - dacă luăm declarațiile tuturor candidaților, inclusiv a celor corect politici, toate discursurile lor se referă la starea negativă în care este România, sistemul românesc. Toată lumea pornește în programele date publicității din a vedea un dezastru. Toată presa din România consideră că avem fie un stat paralel, fie că există intervenții ale politicului în justiție. Deci, un asemenea discurs care veștejește situația generală îl au toți candidații. Faptul că un candidat e mai vocal, că pune întrebări asupra funcționalității sistemului, nu e de natură să ducă la scoaterea candidatului din cursă", a precizat Enache.

„Ajungem la nivelul Pakistanului sau a unor țări din America Latină, unde legea este interpretată după fiecare persoană, nu din punct de vedere instituțional, legal"

Politologul Enache susține că decizia luată de judecătorii CCR amintește de statele slab dezvoltate din Asia și America de Sud.

„În lumea politică românească, foarte strâns conectată de serviciile secrete, dar și de ambasadele occidentale, nu rămâne niciodată un lucru foarte secret. Adică, cine trebuie să știe, știe. E posibil și ca Diana Șoșoacă să fi fost eliminată din partea unui ordin expres, pentru că pur și simplu era prea vocală și prea agresivă. E o situație care creează un precedent 'nuclear' în ceea ce privește democrația românească. Practic, noi ajungem la nivelul Pakistanului sau a unor țări din America Latină, unde legea este interpretată după fiecare persoană, nu din punct de vedere instituțional, legal, al dreptului ca valoare fundamentală.

Pe scurt, respingerea acestor candidaturi este un abuz. Acum se pun două întrebări: cine a făcut abuzul? Cine câștigă și cine pierde din această situație?", a declarat analistul.

Radu Enache, analist politic: „Este foarte posibil să fi fost implicate și influențe de la servicii secrete, ambasade, de la Cotroceni"

În opinia lui Radu Enache, o decizie precum cea pronunțată de CCR, în Occident, ar fi provocat proteste în stradă.

„Felul în care s-a votat la Curtea Constituțională, cu 5 la 2, în care judecătorii proveniți din partea liberală au votat împotriva excluderii Dianei Șoșoacă, iar judecătorii proveniți din partea PSD și UDMR au votat pentru excluderea Dianei Șoșoacă, la care se adaugă și o absență ciudată a încă doi judecători, ne arată că în primă instanță ar fi vorba despre un interes al PSD. S-a spus acest lucru, un 'fruntaș' al PSD ar fi scăpat 'porumbelul' la o emisiune TV și ar fi spus că 'va fi o respingere a unei candidaturi', lucruri extrem de grave. Într-un stat cu o democrație mai solidă, fie ea Marea Britanie, SUA, Germania, Franța, o astfel de situație ar fi dus la o revoltă de stradă. La noi, toată lumea e fericită și bârfește.

Pe de altă parte, dacă avem în vedere faptul că post-factum, tot spectrul politic s-a solidarizat cu Diana Șoșoacă împotriva PSD, se pun tot felul de semne de întrebare. De ce 'dreapta românească' o apără pe Diana Șoșoacă, ce numai de 'dreapta euroatlantică' nu e? Este foarte posibil ca așa cum s-a mai spus, în toată afacerea să fi fost implicate și influențe de la servicii secrete, ambasade, de la Cotroceni, din alte locuri, care au acționat, cumva având o vedere de sus", a declarat politologul.

Cine ar putea profita cel mai mult de hotărârea CCR

Cele mai multe voturi din partea candidatului respins, Șoșoacă, vor merge la Elena Lasconi, crede Radu Enache. De asemenea, tot acest scandal ar putea propulsa SOS România, pentru parlamentarele de la finalul acestui an.

„Una peste alta, din toată situația asta, cel mai mult pierde PSD-ul. Diana Șoșoacă, oricât de spectaculoasă ar fi fost, nu avea șanse reale de a câștiga cursa prezidențială, ci doar capacitatea de a drena niște voturi dintr-o parte sau din alta. Excluderea Dianei Șoșoacă va redistribui o parte din voturi. Alții, dezamăgiți, nu se vor mai duce la vot, 20% dintre votanții Dianei Șoșoacă. 80% vor vota altceva. În mod sigur, votanții Dianei Șoșoacă nu vor vota PSD-ul și cu mare probabilitate, nu vor vota nici AUR, pe George Simion, pentru că Diana Șoșoacă s-a poziționat pe eșichierul politic drept o ruptură de George Simion. În ultimele săptămâni, deși au existat chemări pentru unirea 'polului suveranist', Diana Șoșoacă a respins acest lucru, așa cum a respins colaborarea și cu alți candidați, de același sorginte.

Prin urmare, cine câștigă din toată chestia asta: partea liberală, extremă, cea mai agresivă împotriva puterii actuale, adică USR-ul și partidul SOS, al Dianei Șoșoacă. Ea s-a înscris în cursa prezidențială știind că nu va câștiga, dar cu speranța că va propulsa partidul și astfel, va asigura cât mai multe locuri în viitorul parlament", a mai punctat Enache.

Diana Șoșoacă ar putea reveni în Parlamentul României

SOS va atinge pragul de 5%, poate un scor mai bun decât la europarlamentare, Diana Șoșoacă ar putea reveni la București, de la Bruxelles.

„Dacă partidul Dianei Șoșoacă nu intră în Parlamentul României, Diana Șoșoacă și Luis Lazarus vor rămâne izolați la Bruxelles și din când în când, o dată pe lună, se va mai auzi ceva despre ei, eventual dacă vor mai face puțin circ pe acolo. Dacă partidul Dianei Șoșoacă prinde peste zece locuri în parlamentul nou format, deci constituie un grup parlamentar, atunci Diana Șoșoacă poate renunța la statutul de europarlamentar, să preia un post de parlamentar în Parlamentul României, unde are vizibilitate mult mai mare și are posibilitate de acțiune, iar la Bruxelles va veni cel care a fost pe locul 3 pe lista lor, în luna mai. Deci, pentru că Dianei Șoșoacă i s-a asigurat acum o vizibilitate bruscă, foarte mare, în care ea a părut cea neîndreptățită de sistem, îi va fi foarte util la alegerile parlamentare", a concluzionat Enache, pentru Ziare.com.

