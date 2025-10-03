Confruntare LIVE între Diana Șoșoacă și procurorul Alex Florența. Șefa SOS a lansat provocarea: „Poporul român are dreptul să cunoască adevărul!”

Nemulțumită pentru că s-a trezit anchetată într-un dosar penal de către procurorul general al României, Alex Florența, Diana Șoșoacă îl invită la o dezbatere live pe cunoscutul jurist.

Invitația a fost lansată de șefa SOS prin intermediul unui comunicat.

„Invitație către procurorul general al României

Având în vedere faptul că vă place să vă televizați, obicei prin care ne amintiți cum se făcea actul de justiție pe vremea lui Traian Băsescu, eu, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, vă invit la - DIS TV - departamentul de informații secrete Diana Iovanovici-Șoșoacă, pentru a realiza o emisiune 1 la 1 pe baza legilor cu privire la xenofobie, antisemitism, fascism și negarea holocaustului. Conform articolului 4, alin. 3 al legii-rădăcină OUG 31/2002, care se regăsește în articolul 5, alin. 3 al legii 157/2018, fapta nu constituie infracțiune dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public. Poporul român are dreptul să cunoască adevărul, iar dacă v-a plăcut să divulgați la televizor informații din dosarul meu (act infracțional pentru care veți plăti), vă invit acum să avem o discuție fără perdea cu acordul meu.

Aveți termen până duminică 05.10.2025, la 20:00, să dați curs invitației sau să arătați, prin refuzul dumneavoastră, că vă temeți de o femeie și că vă poziționați împotriva democrației, respingând liberul schimb de idei. Vă voi trimite link-ul pe email-ul parchetului pentru a intra în direct la emisiune. Moderatorii vor fi Miron Manega, ispravnicul de concept al revistei Cerittudinea și conferențiarul universitar și doctor în drept constituțional, Alexandru Amititeloaie.

Av. Europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă Președinte al Partidului S.O.S. România”, a transmis Șoșoacă.

Ce se întâmplă cu Diana Șoșoacă

Ultimii ani au fost marcați de multiple divorțuri și despărțiri pentru europarlamentară. Politicianul „pro-rus” declarat a fost dat afară din AUR, a divorțat de soțul său, Silvestru Șoșoacă și, de asemenea, a intrat în conflict cu o mulțime de membri SOS, din Parlament, care au părăsit formațiunea și astfel, au devenit neafiliați.

Potrivit sondajelor de opinie, SOS nu ar reuși să mai treacă pragul de 5%, necesar pentru accederea în Parlament. AUR ar avea 41%, în timp ce Kelemen Hunor crede că formațiunea lui George Simion ar obține chiar 50%.

