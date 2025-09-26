Scandal marca Șoșoacă. Europarlamentara i-a răspuns procurorului Florența: „Vin cu tancul sovietic!”

Autor: Dan Stan
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 11:31
2984 citiri
Scandal marca Șoșoacă. Europarlamentara i-a răspuns procurorului Florența: „Vin cu tancul sovietic!”
Diana Șoșoacă, Alex Florența / FOTO: S. Sosoaca (FB), Privesc.eu, Unsplash.com

Diana Șoșoacă a transmis procurorilor un mesaj în stilul caracteristic, după ce anchetatorii au solicitat ridicarea imunității șefei SOS.

Creatoarea partidului parlamentar a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, dar nu a ajuns, pe motiv că s-a aflat la Bruxelles. Însă, joi, pe aeroport, Șoșoacă, suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni, a transmis că nu se va sustrage de la anchetă.

Diana Șoșoacă a anunțat cum și când se va prezenta la Parchet, în fața lui Alex Florența

Eurodeputata, fostă senatoare - demisă din AUR, a explicat că se va întâlni cu procurorii „când va putea” și că se va prezenta la Parchet „cu tancul sovietic”.

„Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei, pentru că nu suntem slugile lor. Spre deosebire de mulți, eu cunosc drept, îmi știu drepturile, libertățile și cât mi se permite să amân un dosar, o audiere, depoziție pentru că nu putem fi tot timpul la cheremul domnului Florența sau Stan sau Iacob.

(...) Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet. Domnul procuror are dovezile depuse; va vorbi cu avocata mea când vine. Va vorbi, se va stabili un nou termen”, a declarat politicianul „pro-rus”.

Diana Șoșoacă, citată marți în calitate de suspect, este acuzată de mai multe infracțiuni, printre care propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni de violență. Potrivit anchetatorilor, Șoșoacă ar putea fi adusă cu mandat, dacă nu va veni de bunăvoie la Parchet.

Între timp, partidul Dianei Șoșoacă pierde membri pe bandă rulantă - VEZI AICI.

Procurorul general răspunde acuzațiilor Dianei Șoșoacă: ”Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată”
Procurorul general răspunde acuzațiilor Dianei Șoșoacă: ”Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată”
Solicitarea Parchetului General de a fi ridicată imunitatea eurodeputatei Diana Șoșoacă pentru urmărirea penală a fost caracterizată de șefa SOS România drept „o încercare jalnică de a...
Victor Negrescu, despre audierea Dianei Șoșoacă la Bruxelles: ”Este cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show”
Victor Negrescu, despre audierea Dianei Șoșoacă la Bruxelles: ”Este cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show”
Eurodeputatul și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) a explicat vineri, 26 septembrie, cum va analiza Comisia Juridică de la Bruxelles cererea Parchetului General de a...
#Diana Sosoaca, #alex florenta, #scandal, #Uniunea Sovietica , #Stiri Diana Sosoaca
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadeaza corpul: descoperire surprinzatoare in oasele umane
a1.ro
Cine sunt concurentii Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
DigiSport.ro
Nu s-a ferit deloc! Femeia de 30 de ani surprinsa alaturi de Yamal a vorbit despre noua relatie a lui Lamine

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Negrescu, despre audierea Dianei Șoșoacă la Bruxelles: ”Este cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show”
  2. Scandal marca Șoșoacă. Europarlamentara i-a răspuns procurorului Florența: „Vin cu tancul sovietic!”
  3. Ce spune Nicușor Dan despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, așteptată de soacra lui din 2016 VIDEO
  4. CTP, avertizează că soarta României depinde de alegerile din Moldova. „Există destule persoane cu discernământ foarte limitat, ca să nu spun imbecili” VIDEO
  5. Toamna a venit, ca în fiecare an. Guvernul Bolojan culege roadele pe care le-a semănat…
  6. Noi tensiuni UE - Rusia, pe tema alegerilor din Republica Moldova: „Moscova se amestecă profund în procesul electoral”
  7. Republica Moldova, în pericol de a reveni în orbita Rusiei, după alegerea celor 101 parlamentari, scrie The Guardian ANALIZĂ
  8. Moldovenii primesc „chemări la război”, înainte de alegerile cruciale de duminică. Precizările Ministerului Apărării de la Chișinău
  9. Președintele Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului pe baza unei decizii CCR: ”Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică”
  10. AUR-ul lui George Simion, singur pe partea suveranistă. „Are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie”