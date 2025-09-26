Scandal marca Șoșoacă. Europarlamentara i-a răspuns procurorului Florența: „Vin cu tancul sovietic!”

Diana Șoșoacă a transmis procurorilor un mesaj în stilul caracteristic, după ce anchetatorii au solicitat ridicarea imunității șefei SOS.

Creatoarea partidului parlamentar a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, dar nu a ajuns, pe motiv că s-a aflat la Bruxelles. Însă, joi, pe aeroport, Șoșoacă, suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni, a transmis că nu se va sustrage de la anchetă.

Diana Șoșoacă a anunțat cum și când se va prezenta la Parchet, în fața lui Alex Florența

Eurodeputata, fostă senatoare - demisă din AUR, a explicat că se va întâlni cu procurorii „când va putea” și că se va prezenta la Parchet „cu tancul sovietic”.

„Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei, pentru că nu suntem slugile lor. Spre deosebire de mulți, eu cunosc drept, îmi știu drepturile, libertățile și cât mi se permite să amân un dosar, o audiere, depoziție pentru că nu putem fi tot timpul la cheremul domnului Florența sau Stan sau Iacob.

(...) Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet. Domnul procuror are dovezile depuse; va vorbi cu avocata mea când vine. Va vorbi, se va stabili un nou termen”, a declarat politicianul „pro-rus”.

Diana Șoșoacă, citată marți în calitate de suspect, este acuzată de mai multe infracțiuni, printre care propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni de violență. Potrivit anchetatorilor, Șoșoacă ar putea fi adusă cu mandat, dacă nu va veni de bunăvoie la Parchet.

