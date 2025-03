Diana Șoșoacă așteaptă chemarea la Parchet. „Lucrurile pe care le-a făcut domnul Călin Georgescu împreună cu mercenarii mi-au fost propuse și mie, dar le-am refuzat"

În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, senatoarea Diana Șoșoacă a abordat subiectul amânării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, oferind detalii pe care le consideră relevante pentru înțelegerea acestui gest. Ea a afirmat că așteptarea lui Georgescu ar fi legată de unul dintre dosarele penale, pe care le are.

„Probabil că este din cauza dosarului penal pe care îl are. Astăzi am intrat în posesia rechizitoriului. O să-l dau colegilor mei avocați să-l studieze”, a spus Șoșoacă, menționând că ar putea fi chemată și ea în calitate de martor în acest dosar, pentru că "foarte multe din lucrurile pe care le-a făcut domnul Călin Georgescu împreună cu mercenarii mi-au fost propuse și mie în urmă cu doi ani de zile și am refuzat".

Șoșoacă a explicat că, deși unele dintre acuzațiile care-l vizează pe Georgescu, precum cele referitoare la legionarism și antisemitism, au fost deja clasate în 2022, restul acuzațiilor din dosar, inclusiv cele care țin de comportamentele și intențiile sale politice, sunt foarte grave și se confirmă din informațiile pe care le deține.

„În afară de cele două capete de acuzare, toate celelalte capete de acuzare sunt complet reale”, a adăugat aceasta, subliniind că are informații și din discuțiile directe cu Georgescu.

"Oamenii sunt speriați de ce ar putea face Georgescu"

Un alt punct pe care Șoșoacă l-a ridicat este legătura lui Georgescu cu ceea ce a numit „ingineria socială” și „un sistem paralel al serviciilor secrete”, pe care îl consideră dăunător pentru statul român.

„În această mișcare georgeștiană sunt implicate atât servicii secrete formate din rezerviști, dar și părți din serviciile secrete active. Toate acestea au dorit și doresc în continuare o lovitură de stat. Este foarte grav ce se întâmplă și trebuie să opunem rezistență în fața acestor mișcări”, a spus senatoarea. Ea a subliniat că este imperativ ca autoritățile să oprească orice acțiune violentă, făcând referire și la un film recent postat pe TikTok de Horatiu Potra, în care acesta incită la violență împotriva românilor.

Șoșoacă a condamnat intențiile lui Georgescu de a desființa partidele politice, susținând că o astfel de măsură ar însemna dispariția democrației din România. „Oamenii sunt speriați de ceea ce ar putea face Georgescu, având în vedere că acesta a spus că va desființa partidele politice”, a declarat Șoșoacă. Ea a acuzat că această intenție de a elimina partidele politice ar conduce la instaurarea unei dictaturi militare și ar submina valorile fundamentale ale democrației.

Senatoarea a continuat să insiste că Georgescu reprezintă un pericol pentru viitorul țării, având în vedere trecutul său legat de PSD și alte structuri care, în opinia sa, nu au la bază interesele cetățenilor români. „Georgescu provine din sistemul PSD-ist, a fost directorul departamentului pentru implementarea Agendei 2020 în România timp de 12 ani. Este mason, a fost președintele unui club din Roma și se ocupă cu diminuarea populației, cu mâncatul de viermi și insecte. Acesta este omul care vrea să conducă România?”, a întrebat Șoșoacă, subliniind faptul că nu are încredere în intențiile acestuia.

