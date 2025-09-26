Victor Negrescu, despre audierea Dianei Șoșoacă la Bruxelles: ”Este cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show”

Vineri, 26 Septembrie 2025
Eurodeputatul și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) a explicat vineri, 26 septembrie, cum va analiza Comisia Juridică de la Bruxelles cererea Parchetului General de a ridica imunitatea Dianei Șoșoacă, președinta SOS România. În cadrul procedurii, ea va putea lua cuvântul în apărarea proprie, însă procedurile se desfășoară „cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show”, a mai spus Negrescu.

Diana Șoșoacă ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European dacă dorește, a confirmat Victor Negrescu la RFI.

„Această solicitare a fost trimisă către Parlamentul European și va exista o analiză în cadrul Comisiei Juridice, din care fac parte. O să analizăm dosarul și solicitarea pe care am primit-o și, evident, în măsura în care se dorește, vom audia și europarlamentarul, dacă doamna Șoșoacă își dorește acest lucru. Aceasta este procedura normală”, a explicat Victor Negrescu.

Eurodeputatul PSD spune că „de regulă, în 98% din cazuri, ridicăm imunitatea automat, pentru că Parlamentul European consideră că parlamentarii trebuie să se reprezinte în fața justiției și nu trebuie să fie protejați suplimentar.”

„Au existat însă și excepții, chiar săptămâna aceasta, au fost o serie de eurodeputați din Ungaria, pentru care autoritățile de acolo au cerut ridicarea imunității, însă analiza dosarelor arăta clar că a fost vorba de o solicitare cu caracter politic, mai degrabă. Deci, dacă doamna Șoșoacă are argumente pentru a-și apăra cazul, o să le ascultăm, nu aș vrea să anticipez rezultatul din Comisia Juridică, însă în același timp, din ce am văzut în presă, din ce am văzut în ceea ce înseamnă comunicarea instituțiilor judiciare, acuzațiile sunt unele extrem de grave. La finalul zilei, nu noi decidem, nu suntem judecători, decidem doar ridicarea imunității și acest lucru, evident, va fi coordonat cu reglementările PE, nu vom face niciun fel de excepție, nicio diferențiere și doamna Șoșoacă, fiind și avocat, sunt convins că se va apăra și dacă va prezenta argumente viabile, vom asculta”, consideră Victor Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European crede că Diana Șoșoacă nu va putea face scandal în audierea cu ușile închise, cum a făcut în repetate rânduri în plen.

„Noi în PE suntem obișnuiți cu eurodeputați extremiști și de aceea procedura în Comisia Juridică este una cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show. Eu sper ca interesul său să fie să-și protejeze obiectivele, să-și apere situația sau cazul și să nu transforme lucrul acesta într-un circ”, a completat Negrescu la RFI.

