Călin Georgescu, sub tirul criticilor Dianei Șoșoacă. „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”

Diana Șoșoacă l-a criticat, într-un interviu, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, despre care a spus că este în slujba PSD.

Diana Șoșoacă l-a taxat dur pe independentul Georgescu pentru faptul că s-a dezis de George Simion.

„Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a strâns semnături, l-a susținut, a pus oamenii să iasă la mitingurile lui, că nu avea el - l-ați văzut, are cât? O sută de oameni, da? Dar oamenii ăia de la AUR au fost scoși. Că a plătit transport, din subvenții, din bani publici, a plătit o groază de lucruri. Parlamentarii au scos bani din suma forfetară și au plătit, te-a ajutat. Cum vii tu acum și te dezici de AUR și de George Simion? Păi nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat? Cum e posibil? Asta a făcut Georgescu. Execrabil!”, a spus europarlamentara la Adevarul.

Președinta S.O.S. România a insinuat că Georgescu ar avea o înțelegere cu PSD.

„Înțelegere între cei doi? Nu, stați, că mai rău! Apropo de PSD. La ultimul interviu ce spune Georgescu? Că nu trebuie refăcute alte partide, ci PSD-ul, cum era pe vremuri. Pe vremuri când? Când domnul Georgescu era membru PSD și conducea Departamentul de Implementare a Agendei 2020 în România? Că tot e nebunia asta cu ideologia woke. De la el vine. El a implementat Agenda 2020. El a fost directorul Departamentului de Implementare a Agendei 2020 în România. Nu eu, el. El a fost membru PSD”, a spus Șoșoacă.

Șoșoacă a mai spus că „Rusia face parte din Europa. Este o țară ca oricare alta”.

