Călin Georgescu, sub tirul criticilor Dianei Șoșoacă. „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 19:32
Diana Șoșoacă FOTO / Hepta

Diana Șoșoacă l-a criticat, într-un interviu, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, despre care a spus că este în slujba PSD.

Diana Șoșoacă l-a taxat dur pe independentul Georgescu pentru faptul că s-a dezis de George Simion.

„Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a strâns semnături, l-a susținut, a pus oamenii să iasă la mitingurile lui, că nu avea el - l-ați văzut, are cât? O sută de oameni, da? Dar oamenii ăia de la AUR au fost scoși. Că a plătit transport, din subvenții, din bani publici, a plătit o groază de lucruri. Parlamentarii au scos bani din suma forfetară și au plătit, te-a ajutat. Cum vii tu acum și te dezici de AUR și de George Simion? Păi nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat? Cum e posibil? Asta a făcut Georgescu. Execrabil!”, a spus europarlamentara la Adevarul.

Președinta S.O.S. România a insinuat că Georgescu ar avea o înțelegere cu PSD.

„Înțelegere între cei doi? Nu, stați, că mai rău! Apropo de PSD. La ultimul interviu ce spune Georgescu? Că nu trebuie refăcute alte partide, ci PSD-ul, cum era pe vremuri. Pe vremuri când? Când domnul Georgescu era membru PSD și conducea Departamentul de Implementare a Agendei 2020 în România? Că tot e nebunia asta cu ideologia woke. De la el vine. El a implementat Agenda 2020. El a fost directorul Departamentului de Implementare a Agendei 2020 în România. Nu eu, el. El a fost membru PSD”, a spus Șoșoacă.

Șoșoacă a mai spus că „Rusia face parte din Europa. Este o țară ca oricare alta”.

Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”
Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că ”nu s-a născut din neant” Călin Georgescu şi că acesta a apărut pe fondul unei decizii proaste a fostului preşedinte Klaus Iohannis,...
”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
Războiul hibrid împotriva României a început cu mult timp în urmă, spune directorul casei de sondaje INSCOP, Remus Ștefureac. Argumentul adus sunt mesajele ultranaționaliste răspândite...
#Diana Sosoaca, #calin georgescu , #Stiri Diana Sosoaca
