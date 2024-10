Ce a discutat Diana Șoșoacă cu Marcel Ciolacu și Mircea Geoană. I-a sunat în timp ce transmitea live online VIDEO

Diana Șoșoacă, a cărei candidatură la alegerile prezidențiale a fost anulată de către Curtea Constituțională, a cerut marți, 8 octombrie, ajutorul celorlalți candidați din cursa pentru Cotroceni. Dintre ei, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană i-au răspuns la telefon, în timp ce europarlamentara SOS transmitea live pe Facebook.

Când a încercat să-i contacteze pe cei mai bine cotați candidați la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a reușit să vorbească doar cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, și candidatul independent Mircea Geoană. Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și George Simion nu i-au răspuns la telefon.

„Toți vă retrageți candidatura la prezidențiale astfel încât să se acorde tuturor șansa de a candida și atunci vă arătați opoziția față de decizia Curții Constituționale, care încalcă statul de drept și normele constituționale. Și doi, se anulează alegerile acestea, se schimbă legislația astfel încât să nu se mai întâmple astfel de derapaje la statul de drept, se reorganizează alegerile la care să avem cu toții dreptul de a candida”, i-a propus Diana Șoșoacă lui Mircea Geoană, care i-a răspuns că nu acceptă „propuneri nerealiste”.

Fostul secretar general adjunct NATO a încheiat discuția atunci când și-a dat seama că este transmisă live pe Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a asigurat-o pe Diana Șoșoacă că se caută soluții legislative pentru ca situația în care CCR interzice o candidatură să nu se mai repete.

„Eu n-am comentat și nu o să comentez niciodată o decizie a CCR-ului sau a unui magistrat. În schimb, normal că am văzut ce s-a întâmplat, și eu cred, normal, că cel în cauză trebuie măcar să fie secondat de către un avocat, deci trebuie să existe o cale de apărare. Eu consider și am dat la toți juriștii din partid să găsească o modificare legislativă astfel încât să fie această cale de atac”, i-a spus liderul PSD europarlamentarei.

Mulți politicieni au avut reacțiie negative la decizia Curții Constituționale de a interzice candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Politologa Alina Mungiu-Pippidi a lăudat însă decizia CCR.

