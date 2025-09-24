Încetul cu încetul, George Simion scapă de toți adversarii din zona extremistă. Este sfârșitul carierei politice pentru Diana Șoșoacă?

Dacă după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu în dosarul de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale lucrurile păreau că nu puteau merge mai bine pentru George Simion, zilele acestea, liderul AUR a mai primit o veste bună.

Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS și unul dintre adversarii săi politici pe segmentul electoral extremist a fost chemată la audieri la Parchetul General, fiind cercetată, printre altele, pentru lipsire de libertate, în cazul jurnalistei italiene sechestrate în biroul ei parlamentar din Iași, propagandă legionară și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război.

În plus, Parchetul General a cerut Parlamentului European să-i ridice Dianei Șoșoacă imunitatea de europarlamentar pentru a putea aprofunda cercetările în cazul ei.

Dincolo de satisfacția personală pe care ar putea s-o simtă George Simion, în contextul în care Diana Șoșoacă l-a criticat mereu pentru că ar face „jocurile sistemului” și a lansat acuzații cu privire la sexualitatea lui, situația dificilă în care se găsește eurodeputata extremistă îi aduce și avantaje electorale. AUR devine, practic, singurul partid extremist în acest moment, fără a lua în calcul POT, care este mai degrabă o formațiune „satelit” a acestuia.

SOS România însemna, în mare măsură, Diana Șoșoacă, iar ieșirea ei din peisaj ar echivala cu dispariția partidului pe care l-a fondat. Nu este clar dacă George Simion va încerca să capitalizeze politic și pe cazul Dianei Șoșoacă, într-o încercare de a absorbi și ultimii alegători suveraniști care îi lipseau din bazinul electoral, sau dacă va ignora situația. În ceea ce privește „electoratul georgist”, asimilarea acestora pare să fie realizată cu succes, în contextul în care sondajele de opinie dau AUR consolidat în zona de 40%.

Agravarea problemelor penale ar putea însemna începutul sfârșitului pentru cariera politică a Dianei Șoșoacă, iar procentele pe care partidul SOS România le mai avea în sondaje ar putea migra, într-o oarecare măsură, la AUR, în funcție de cum evoluează cazul Dianei Șoșoacă.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță este de părere că „se mișcă” în sfârșit ceva în Justiție în privința propagandei legionare, iar pentru cei vizați este „o mare schimbare”.

„Se mișcă ceva. A crescut și numărul dosarelor legate de încălcări ale legii privind propaganda legionară, discursul antisemit, discursul violenței. Autoritățile au început să se miște în sensul acesta și evident că pentru cei care sunt acuzați este o mare schimbare pentru că au putut ani de zile să răspândească astfel de mesaje considerând că nu se întâmplă nimic, că legea nu este pusă în aplicare. Iată că nu mai există această realitate”, afirmă Ion M. Ioniță într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta remarcă faptul că apare foarte târziu această schimbare majoră în contextul în care ani de zile astfel de discursuri extremiste nu au fost sancționate și au putut să crească nestingherit.

„Pe fanii doamnei nu-i deranjează, pe cei absolut convinși de discursul ei, dar cred că oricum mișcarea SOS era în pierdere de formă. Nu prea mai ținea capul de afiș în tabăra acestor producători de mesaje radicale și s-ar putea ca din punct de vedere politic, chestiunea aceasta, referitoare la SOS, să aibă puțină importanță. Astfel de mișcări apar, dispar, țin de prezența unui lider. Dacă acest lider nu mai este prezent în spațiul public, ele se auto-dizolvă”, adaugă Ioniță.

Ion M. Ioniță spune că ceea ce contează cu adevărat este ceea ce se întâmplă pe culoarul pe care AUR s-a consolidat deja la un solid 40% în sondajele de opinie. „Aici este o situație îngrijorătoare legată de viitorul societății românești”.

Parchetul General a cerut ridicarea imunității de europarlamentar pentru Șoșoacă

Parchetul General a solicitat marți, 23 noiembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, dar și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.

Potrivit unui comunicat, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European.

Alex Florența, procurorul general al României, a explicat marți seară, 23 septembrie, că, în cazul în care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Șoșoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate în cadrul cercetărilor. De asemenea, procurorii pot dispune și alte măsuri necesare în această cauză, care sunt condiționate în acest moment de calitatea de europarlamentar a Dianei Șoșoacă.

Tot Parchetul General a confirmat marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a liderului mercenarilor Horațiu Potra, precum și a altor 20 de mercenari pe care acesta îi avea în subordine, pentru mai multe acuzații, printre care și cea de tentativă de lovitură de stat.

Miercuri, 24 septembrie, mercenarul Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, au fost reținuți în Dubai, însă extrădarea lui ar putea dura câteva luni, a transmis Ministerul Justiției.

