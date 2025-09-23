Ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Șoșoacă. Răspunsul dat de procurorul general al României

Alex Florența, procurorul general al României, a explicat marți seară, 23 septembrie, că, în cazul în care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Șoșoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate în cadrul cercetărilor. De asemenea, procurorii pot dispune și alte măsuri necesare în această cauză, care sunt condiționate în acest moment de calitatea de europarlamentar a Dianei Șoșoacă.

Alex Florența a fost întrebat, marți seară, la Digi 24, ce se întâmplă dacă Diana Șoșoacă nu se prezintă la audieri.

”Există și alte proceduri. Într-o primă fază, aceasta este procedura cea mai la îndemână, este procedura firească prevăzută de Codul de Procedură, în sensul de emitere a unei citații către persoana suspectă pentru a se prezenta la audieri împreună cu un avocat, pentru a-și prezenta punctul de vedere.

Ulterior, dacă nu se prezintă, în acest caz persoana citată de către noi a prezentat un argument pentru neprezența sa de astăzi, în sensul că se află la Bruxelles și a solicitat amânarea la o altă dată. Acest lucru nu ne împiedică, în schimb, în derularea celorlalte proceduri necesare, în speță ridicarea imunității parlamentare, astăzi Parchetul General înaintând, prin Ministerul Justiției, o solicitare către președinta Parlamentului European, urmând și acolo o procedură internă în care să se dezbată această propunere a noastră”, a afirmat procurorul general.

El crede că, pe baza probelor transmise, cererea Parchetului va fi soluționată pozitiv.

Alex Florența a mai fost întrebat ce se întâmplă după ridicarea imunității.

”Continuă cercetarea. Persoana în cauză poate dobândi o altă calitate, totodată ne permite să dispunem și de orice alte măsuri necesare în cauză care sunt condiționate în acest moment, dată fiind calitatea de europarlamentară a persoanei pe care ați menționat-o, de această ridicare a imunității”, a explicat Alex Florența.

El a fost întrebat cum i se pare declarația Dianei Șoșoacă că acțiunea procurorilor este o încercare de a o intimida și de a o reduce la tăcere.

”Mi se pare o simplă declarație, nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată și, cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului, n-are de ce să fie intimidată. Este o procedură judiciară firească, normală, atâta timp cât organele de urmărire penală constată săvârșirea unor infracțiuni, să facă într-adevăr ceea ce e de făcut, respectiv să instrumenteze acele dosare și, dacă se ajunge, ca în cazul de față, la un probatoriu suficient, să aducă o acuzație oficială persoanei în cauză. Desigur, ca orice altă persoană suspectată de săvârșirea unor infracțiuni, are dreptul să se apere, să-și prezinte probe în apărare și să-și explice punctul de vedere”, a mai afirmat procurorul general.

Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, precum și a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul ar avea legătură cu acuzațiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Șoșoacă și soțului său, când cei doi soți ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data și ora când era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles. ”O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere”, susține ea despre citație, adăugând: ”Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România”.

