Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la audieri, la Parchetul General. "Nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea"

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:59
Diana Șoșoacă FOTO Hepta

Diana Șoșoacă este așteptată luni, 6 octombrie, la Parchetul General, unde procurorii o cercetează pentru propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență. Lidera partidului extremist SOS, cunoscută pentru pozițiile sale pro-ruse și derapajele publice, riscă ridicarea imunității de europarlamentar, în timp ce Parlamentul European nu a decis încă asupra cererii formulate de anchetatori.

Șoșoacă a mai fost citată la Parchetul General, în calitate de suspect, însă aceasta a refuzat să meargă, invocând faptul că nu este în România, iar avocatul său nu se poate prezenta. De această dată, întâlnirea cu procurorii a fost stabilită de comun acord, conform informațiilor G4Media.

”Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume. Le transmit public procurorilor și celor care trag sforile din umbră: nu veți reuși! Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire! România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră! S.O.S. România va denunța aceste abuzuri peste tot, în țară și în afara țării, iar adevărul va ieși la lumină”, a transmis Diana Șoșoacă.

Agresiuni și violențe verbale

Șoșoacă l-a trimis în Parlamentul României pe Tudor Ionescu, șeful organizației extremiste neolegionare Noua Dreaptă și unul dintre cei mai radicali extremiști din România, punându-l pe un loc eligibil pe listele parlamentare din 2024.

În luna februarie a acestui an, Șoșoacă a transmis într-un live pe contul său de Facebook că Nicolae Ceaușescu, Corneliu Zelea Codreanu și mareșalul Antonescu au fost niște “eroi naționali”.

“Arestați-mă, mă, fac ceva pe voi. Și, apropos, mai faceți-mi azi un dosar. Nicolae Ceaușescu, erou național. Corneliu Zelea Codreanu, erou național. Mareșalul Antonescu, erou național”, a spus ea, după ce în presă au apărut informații că Parchetul General a deschis o anchetă după ce a dat buzna la Curtea Constituțională, unde s-a certat cu angajații instituției și cu un judecător.

La troița lui Zelea Codreanu

La sfârșitul lui 2024, Diana Șoșoacă și Mihai Lasca de la Partidul Patrioții Poporului Român au făcut apologia legionarului Corneliu Zelea Codreanu la troița ridicată în memoria acestuia în satul Tâncăbești (Snagov, Ilfov). Evenimentul a avut loc în ziua în care s-au împlinit 86 de ani de la moartea lui Codreanu.

Diana Șoșoacă, care a înregistrat nenumărate agresiuni și violențe verbale în ieșirile sale publice și proferează frecvent amenințări în live-urile pe rețelele de socializare, a făcut apologia lui Codreanu, conducătorul mișcării criminale, la 3 dimineața, la troița acestuia, spunând că acum 86 de ani au fost uciși ”cei mai mari patrioți”: ”Acum 86 de ani s-a petrecut cea mai abominabilă crimă împotriva celor mai mari patrioți (…) E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”.

Șoșoacă a avut referiri profund antisemite și pro-Codreanu după ce Curtea Constituțională i-a interzis candidatura la președinția României.

România pedepsește prin lege (OUG 31/2002) apologia criminalilor de război, a fascismului, antisemitismului și xenofobiei, însă așa cum G4Media și Info Sud-Est (ISE) au arătat, creșterea fenomenului extremist în țară și a derapajelor antisemite, legionare și fasciste a fost cauzată și de lipsa de reacție a procurorilor.

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

