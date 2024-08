Traumele din copilăria Dianei Șoșoacă. De ce a fost bătută de mamă. Dezvăluiri neașteptate: „Am făcut balet și gimnastică!"

Diana Șoșoacă este cel mai „colorat" personaj de pe scena politică din România. De asemenea, mai nou, s-a făcut remarcată și în Parlamentul European, unde a făcut mare scandal. Totuși, cine este, de fapt, șefa SOS?

Până să intre în politică, în AUR, în 2020, demisă la câteva luni după alegeri, Șoșoacă a fost avocată. A absolvit Universitatea Româno-Americană, una dintre cele mai bine cotate instituții private de învățământ din țara noastră.

Șoșoacă provine dintr-o familie de români, macedoneni și kosovari. Cel mai mult a ținut la bunica sa, care a fost „modelul suprem". Despre mama sa nu a vorbit prea multe, de-a lungul timpului, însă, atunci când a avut ocazia, a amintit de un episod violent.

Amintirile Dianei Șoșoacă: „Eu am mâncat bătaie pentru că nu dormeam şi citeam"

Șoșoacă își amintește și acum de cum era bătută de mama sa, pentru că citea prea mult, încurajată de bunic. De asemenea, într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, Șoșoacă a dezvăluit că în copilărie a practicat mai multe sporturi, precum gimnastică și balet.

„Am făcut atletism fond, 5.000 m. Am făcut şi balet, şi gimnastică. Aveam foarte multă energie. Nu dormeam decât două-trei ore pe noapte. Mama a fost nevoită să-mi închidă lumina. Bunicul meu mi-a spus că îmi dă o lanternă. A zis aşa: 'Ia lanterna asta şi citeşte dacă fiică-mea îţi stinge lumina!'

Eu am mâncat bătaie pentru că nu dormeam şi citeam. Acum trebuie să-i admonestezi pe copii pentru a citi. Eu făceam câte 3, 4, 5 sporturi, plus pian în fiecare zi. Am făcut 5, 6 ani de pian. Noi am stat la parter şi exact în faţa ferestrelor mele se adunau copiii să se joace, şi mai ales 'Raţele şi vânătorii', iar eu trebuia să fac două, trei ore de studiu pentru pian, că aşa dorea mama.

Copiii mă strigau să vin afară… Deschideam geamul, le mai cântam, venea mama şi închidea geamul… Sâmbăta aveam pe bulgari filmul 'Linda, karatista'. Ce puteai să faci? Sau 'Viaţa satului'. Mie îmi plăcea mult emisiunea aia", a declarat Șoșoacă, pentru EVZ.

