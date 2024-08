Copilăria Dianei Șoșoacă. Cine au fost părinții și bunicii ei: „Mamă, dar nebună ești!" VIDEO

Diana Șoșoacă a devenit cunoscută publicului larg din 2020. Puține informații despre copilăria sa au ajuns să fie povestite în societate, până de curând.

În cadrul unui eveniment intern al partidului său, Diana Șoșoacă și-a povestit viața, succint:

„Am copilărit în (fostul) Sectorul 8. Am fost crescută de bunicii mei, femeia pe care am considerat-o mama mea, femeia pe care am idolatrizat-o, bunica Dona, care în 2016, la 87 de ani, a murit.

De câte ori făceam câte o nefăcută, îmi spunea: 'Mamă, dar nebună ești! Nu ți-e frică?'. Mama, bunica, străbunica - pentru că am copilărit mult la Otopeni... Străbunica a făcut carte, deși pe vremea aia nu prea se făcea. A terminat opt clase. Am făcut matematică cu ea, știam matematică 'brici!'. Au fost chiaburi, li s-a luat tot, absolut tot. Totuși, aveau o brutărie, care a ținut Otopeniul în viață, în foametea din 1946-1947. Familia mea a produs pâine, a dat-o gratis. A clădit biserici. A fost o familie bogată, de chiaburi, nu de boieri. Povesteau că aruncau sacii cu bani pe foc, pentru că nu aveau ce face cu ei, când s-a făcut demonetizarea (...).

M-am trezit cu bunica, cu mafia imobiliară a municipiului București, când avea 82 de ani. Încercau să o facă să semneze să le dea tot. Șapte oameni, pe o femeie de 82 de ani, care nu putea să meargă, condusă de fosta juristă a municipiului București, care escroca oamenii. Ajunsesem avocat. Am prins-o în tribunal. Nu vă închipuiți! Cred că vă închipuiți, au intervenit jandarmii. I-am spus că dacă se mai apropie de bunica mea, primește ceea ce merită.

Bunicul meu se trage din Drăgășani, bunicul din partea mamei. Străbunica era din Ialomița. A furat-o cu calul la 16 ani. Atât de frumoasă era. Ea era cu un cap mai înaltă peste toți, cea mai înaltă, cea mai doamnă. Ea s-a luptat cu sistemul comunist, cum mă lupt și eu acum. Altceva nu am învățat. Când sistemul dă în tine, dai în el până când câștigi. Tatăl meu se trage din Skopje, Macedonia, bunica maternă din Skopje, bunicul matern, din Kosovo. Au trebuit să se retragă în România, pentru că au fost condamnați la moarte acolo, pentru că au luptat împotriva sistemului, evident. Cum aș putea să fiu eu cu sistemul?

Mi-am început cariera de avocat de mică, de la Ploiești, unchiul a fost președintele Tribunalului Prahova, vreo 12 ani, Haralambie Bălănescu, a murit înainte de 1989, m-a învățat principii ale dreptului la care nu trebuie să renunți niciodată.

Primii 4 ani i-am făcut în București, la Școala nr. 186, apoi Liceul C. A. Rosetti, din clasa a 5-a până în a 12-a. Am absolvit matematică-fizică, apoi am dat la drept, am absolvit la Universitatea Româno-Americană. Atât de putinistă sunt, că am dat la Româno-Americană. În 1999 am avut cei mai buni profesori de drept din țară, decan mi-a fost cel mai mare profesor de drept civil, domnul Gheorghe Beleiu, Dumnezeu să-l ierte! Se făceau stagii de pregătire inclusiv pe drept american, studiam dreptul inclusiv în engleză. Nu învățai, nu treceai. În primul an eram 450, în anul doi, 130. Asta ca să terminăm prostiile cu instituțiile private! Am dat și la stat. Am avut cea mai mare notă la limba română. La istorie mi-au tras-o, pentru că m-am certat cu profesorul de la catedră, pentru că începuse să dea oameni afară, să dea lucrări. M-am luat de el. Îi acuza pe toți că copiază. Dar nu copia nimeni. Am picat cu câteva sutimi sub ultimul loc. Din primul an de facultate m-am angajat la un cabinet de avocatură, la unul dintre cei mai mari avocați ai vremii, am lucrat la el șapte ani de zile. Mă întrebau la facultate toți, de unde știu diverse. Câștigam foarte bine, pentru că se înființau societăți comerciale. În 1994 eram studentă și lucram la un cabinet de avocatură", a declarat Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, analizată de un profiler

Profilerul HD Hartmann, analist politic, susține că Diana Șoșoacă este destul de diferită față de familia din care provine.

„Doamna Șoșoacă face parte dintr-o familie extrem de bine crescută, provine dintr-o lume cu o istorie de 100-150 de ani, scris, documentat. E fiica unui medic de o finețe culturală și științifică (...) Mama dânsei a făcut tot posibilul să aibă trei copii - mai are doi băieți. Drama este că un asemenea exemplu mi-a fost dat rar să văd", a comentat Harmann, într-o emisiune a lui Marius Tucă, de la Gândul.

