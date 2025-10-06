Diana Șoșoacă, la sediul Parchetului General: ”Când lupți pentru suveranitate, libertate și dreptate, ești vânat, stigmatizat și amenințat!”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:42
833 citiri
Diana Șoșoacă, la sediul Parchetului General: ”Când lupți pentru suveranitate, libertate și dreptate, ești vânat, stigmatizat și amenințat!”
Diana Șoșoacă, președinte SOS România FOTO Captură video Facebook/Diana Șoșoacă

Eurodeputata Diana Şoşoacă a ajuns luni, 6 septembrie, la sediul Parchetului General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Președinta partidului SOS România a mai fost citată de procurori pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat la audieri, motivând că este „la muncă” la Bruxelles.

Ea a fost întâmpinată în faţa instituţiei de câteva zeci de susţinători, care afişau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Şoşoacă”. De asemenea, aceştia suflau în vuvuzele şi fluturau steagul României, alături de cel al Partidului S.O.S. România.

Pe 23 septembrie, zi în care Diana Şoşoacă nu s-a prezentat la audieri, procurorul general Alex Florenţa a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de săvârşirea a 11 infracţiuni:

  • 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;
  • 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
  • promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;
  • ultraj.

Reacția Dianei Şoşoacă la cererea Parchetului General

Ca reacţie, Diana Şoşoacă a declarat că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă „o tentativă de execuţie politică”.

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunităţii mele de europarlamentar. De ce? De frică! Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român şi am denunţat dictatura globalistă. Ştiu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzaţiile mincinoase aruncate în spaţiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alţii vor să-l ascundă. Atunci când lupţi pentru suveranitate, libertate şi dreptate, eşti vânat, stigmatizat şi ameninţat”, a afirmat eurodeputata.

De-a lungul timpului, Diana Şoşoacă a fost implicată în mai multe evenimente de violenţă fizică şi verbală.

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ la adresa Dianei Şoşoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid.

Diana Şoşoacă, despre Ceaușescu şi Zelea Codreanu

Pe 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu, afirmând că: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă a intrat atunci live pe YouTube şi l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât „Trăiască Legiunea şi Căpitanul”, care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”, spunea Şoşoacă.

La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara Diana Şoşoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În decembrie 2021, o jurnalistă din Italia a depus plângere penală împotriva Dianei Şoşoacă, pe care o acuză că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din Bucureşti din cauza neînţelegerilor legate de un interviu.

Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la audieri, la Parchetul General. "Nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea"
Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la audieri, la Parchetul General. "Nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea"
Diana Șoșoacă este așteptată luni, 6 octombrie, la Parchetul General, unde procurorii o cercetează pentru propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu...
Confruntare LIVE între Diana Șoșoacă și procurorul Alex Florența. Șefa SOS a lansat provocarea: „Poporul român are dreptul să cunoască adevărul!”
Confruntare LIVE între Diana Șoșoacă și procurorul Alex Florența. Șefa SOS a lansat provocarea: „Poporul român are dreptul să cunoască adevărul!”
Nemulțumită pentru că s-a trezit anchetată într-un dosar penal de către procurorul general al României, Alex Florența, Diana Șoșoacă îl invită la o dezbatere live pe cunoscutul jurist....
#Diana Sosoaca, #Parchetul General, #propaganda legionara, #Nicolae Ceausescu, #suveranisti , #Stiri Diana Sosoaca
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
EXCLUSIV Traian Basescu: Anularea alegerilor a fost o afacere damboviteana. Nu ma convinge nimeni ca Georgescu e omul rusilor
DigiSport.ro
MM Stoica, scene de groaza: "Volanul a intrat in spatarul scaunului. Masina s-a facut armonica!"
ObservatorNews.ro
Cum a pacalit un roman din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factura de 27.000 Euro

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE: Ce decizie au luat grecii în cazul lui Sorin Oprescu. Fostul primar general, declarații cu cătușele la mâini de la Salonic VIDEO
  2. Diana Șoșoacă, la sediul Parchetului General: ”Când lupți pentru suveranitate, libertate și dreptate, ești vânat, stigmatizat și amenințat!”
  3. Stolojan avertizează: ”Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, i-am potcovit pe oamenii simpli”
  4. Ana Birchall s-ar fi oferit să devină colaborator CIA, contra unei funcții importante. Dezvăluirea apare într-un document oficial depus la Departamentul Justiției. Fostul ministru neagă
  5. Oamenii președintelui Nicușor Dan. Analist politic: „Palatul Cotroceni riscă să devină o mănăstire a meritocraților – luminoasă, dar izolată, admirată, dar ineficientă”
  6. ”Rinoceri și interferențe străine”. Politolog: ”Georgescu și Simion sunt și rezultatul unor transferuri de voturi PSD și strategii PNL”
  7. Cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan. Lista include și doi lideri de partid
  8. Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
  9. Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la audieri, la Parchetul General. "Nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea"
  10. Ce șanse are AUR să câștige următoarele alegeri. Avertismentul lui Traian Băsescu pentru partidele pro-europene