Diana Șoșoacă, toată un zâmbet în studioul Russia Today: ”Uniunea Europeană e ca pe timpul Inchiziției Catolice”

Invitată în studioul Russia Today (RT) din Moscova, televiziune de stat aservită Kremlinului, eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă a declarat că Uniunea Europeană a instaurat o dictatură „ca pe timpul Inchiziției Catolice”. În intervenția de la RT, publicată pe rețele sociale președinta SOS România vineri, 17 octombrie, Diana Șoșoacă laudă televiziunea rusă pentru curajul de a spune adevărul.

„Există o dictatură împotriva voastră din partea Uniunii Europene și multe alte țări din afara UE. Peste tot în lume există o mare dictatură, mai ales în mass-media. Să fii liber în mass-media înseamnă să fii exact ca mine, pentru că eu sunt liberă în politică și nu poți fi liber în politică, dacă spui adevărul, așadar tu și cu mine suntem ca un frate și o soră”, a declarat lidera SOS România, Diana Șoșoacă, în timpul dialogului cu crainicul RT.

Ea a deplâns și soarta Rusiei, afectată de sancțiunile impuse din 2022, când Moscova a invadat Ucraina.

„Desigur, trebuie să treceți de multe sancțiuni ridicate împotriva voastră. Sunteți exact în postura Rusiei, dar adevărul este Dumnezeu, așa că ați reușit să vă impuneți peste tot în lume, mai ales pentru că sunteți atât de interziși peste tot. În România, putem vedea tulburări și dacă nu ai un VPN, nu poți accesa Russia Today, așa că, pentru mulți români, voi sunteți prezenți în țară pentru că eu apar mereu pe Russia Today și, desigur, aveți foarte mult curaj să invitați oameni ca mine, care spun adevărul. Fiindcă oameni care spun adevărul, peste tot în lume, nu sunt foarte buni în politica lor”, a monologat Diana Șoșoacă.

Uniunea Europeană, la fel de rea ca Inchiziția

Eurodeputata a comparat postul TV Russia Today, controlat de Kremlin, cu Galileo Galilei, ucis de Inchiziție pentru că a refuzat să se lepede de ideea că Pământul de rotește în jurul Soarelui și nu invers, cea acceptată în Evul Mediu de Biserica Catolică.

„Ei acuză Rusia că e o dictatură, dar nu văd dictatura din propria lor ogradă. E ca pe timpul Inchiziției Catolice, care timp de 600 de ani au ars, au torturat și au băgat la închisoare oameni care spuneau adevărul. Știm de Galileo și E pur si muove. Cred că dacă nu schimbăm paradigma, ne vom întoarce în timp la acest tip de Inchiziție. Așa că un post de televiziune ca al vostru aduce curaj tuturor oamenilor care reușesc să vă urmărească. Eu sunt unul din oamenii care pun pe Instagram, Telegram, TikTok toate aparițiile mele pe Russia Today”, a continuat laudele la adresa RT Diana Șoșoacă.

Lidera SOS România s-a declarat și o promotoare înfocată a televiziunii Russia Today în România, numindu-l unul dintre cele mai importante posturi TV din lume.

„Îmi amintesc prima mea apariție de acum câțiva ani și toată lumea m-a întrebat: „Ce este Russia Today”, iar eu le-am spus că e unul din cele mai importante posturi TV din lume. Da, sunt din Rusia, dar trebuie să afli adevărul din spatele acestor sancțiuni și dincolo de dictatură. Iar acum toată lumea vă caută să afle ce spuneți”, a declarat lidera SOS România, înainte ca ea și realizatorul TV să glumească pe seama unei așa-zise puteri a ei de a prezice viitorul.

Diana Șoșoacă: ”Urmăresc Comisia Europeană și UE”

Întrebată de Russia Today de ce UE ar dori să-și impună propriul sistem de valori asupra restului lumii, Diana Șoșoacă a declarat că „din moment ce mă aflu în Parlamentul European, după patru ani în Parlamentul României, am început să înțeleg că sunt o persoană pe care nu o doresc printre ei. Eu sunt avocat și pot să văd ce aparențe nu își doresc. Ei trăiesc într-o bulă, pe Marte, și vorbesc despre viața noastră pe Terra. Sunt ca o mafie și nu e un cuvânt simbolic. Sunt efectiv o mafie și au rădăcini adânci fiindcă aranjează totul între ei și nu cunosc altă realitate alta decât a lor, cum trăiesc oamenii. Au afaceri, sunt sus și noi suntem jos, iar dacă o persoană normală vine printre ei, situația devine periculoasă. Așa că eu am fost ca un fel de procuror.”

„Urmăresc Comisia Europeană și Uniunea Europeană. O urmăresc pe Ursula von der Leyen. Ei vor să fie ca SUA fiindcă nu recunosc puterea Rusiei. E cea mai mare țară din lume, a fost un imperiu. Când am venit în Moscova, am văzut copii citind, nu stând pe telefoane. Am văzut oameni citind cărți. Nu am mai văzut asta în noua Europă”, a mai spus Diana Șoșoacă la Russia Today.

Șoșoacă: ”Ursula von der Leyen vrea să fie ca Putin sau ca Trump”

Ea a acuzat-o pe președinta Comisiei Europene, aflată la al doilea mandat, că își dorește puterea lui Putin sau Trump.

„Ursula von der Leyen vrea să fie ca Putin sau ca Trump, dar nu are aceeași inteligență. Așadar, cred e doar un rol pe care îl joacă, precum niște actori, în timp ce încearcă să își impună opiniile și sunt o dictatură. Nu le pasă dacă cineva gândește diferit, nu le pasă dacă avem tradiții și istorie. Ei nu au tradiții și istorie. Dacă te duci în bisericile și catedralele lor, sunt goale. Au făcut baruri și restaurante și au prostituate acolo. Nu îl au pe Dumnezeu, nu au creștinism și vor să fie cea mai puternică organizație din lume, ca ea (Ursula von der Leyen, n.r.) să fie femeia care a schimbat lumea. Nu este Xena, îmi pare rău pentru ea, nu e mama lui Dumnezeu. Cred că are probleme la cap”, a continuat Diana Șoșoacă la Russia Today.

