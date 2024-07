Șoșoacă sare la gâtul BOR după parodierea scenei Cina cea de Taină din deschiderea JO: ”Unii nu puteți să fiți numiți preoți”

Fostă senatoare și actual europarlamentar al României, Diana Șoșoacă, a criticat într-un mesaj pe Facebook lipsa unor reacții din partea conducerii statului cu privire la show-ul de deschidere al Jocurilor Olimpice 2024.

Eurodeputata a lansat mai multe acuzații și jigniri, atât la adresa liderilor români, cât și la adresa Bisericii Ortodoxe Române. Scena la care face referire fosta senatoare a fost aspru criticată în spațiul public pentru că ar fi parodiat celebra pictură „Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci.

„Inimaginabil ce conducători are Biserica Ortodoxă Română și România???!!!! Niciun reprezentant al BOR nu a luat atitudine, niciun prim-ministru, președintele României, ministru, ambasador etc. nu a luat atitudine de 34 de ani. (...) Felicitări Iran și mulțumim pentru că ne apărați credința, în timp ce ai noștri mimează ortodoxia! Lecție că asta nici că am mai văzut în istorie!”, arată o parte din mesajul scris de Diana Șoșoacă pe Facebook.

Fosta senatoare lansat atacuri asupra tuturor liderilor politici, printr-o serie de jigniri, incluzând și liderii Bisericii Ortodoxe Române. „Deci, pentru că serviciile franceze sunt băgate până în gât în politica și afacerile din România, pentru că Luluța e procuror european datorita lor, pentru că ei ne-au luat toate rezervele de apă, tăceți mâlc? Sau pentru că sunteți niște sclavi și incapabili de atitudine nu ați reacționat? Sau și, și? (...) Rușine vouă, ce vă dați drept credincioși și conducători ai bisericii și ai țării”

„Unii nu puteți să fiți numiți preoți, ci popi care trădați ortodoxia, iar cretinii ăștia de la putere niște otrepe ordinare! Ciolaculeeeee, nu fuseși mă la Athos? Nu ți-au zis de acolo nimic? Klause, trădătorule (...) Geoană nu ți-a dat NATO voie sa deschizi gura, țopăială știi să faci”, a mai scris Diana Șoșoacă.

