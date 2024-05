Scandalul dintre Diana și Silvestru Șoșoacă e departe de final. Fostul partener de viață al senatoarei a făcut noi comentarii acide și a lansat noi acuzații grave.

Silvestru Șoșoacă susține că nu și-a agresat vreodată soția. Drept dovadă, ordinul provizoriu eliberat de Poliție nu a fost prelungit de instanță. Practic, Silvestru a scăpat de „brățară" după doar cinci zile.

„Se pare că cei mai violenți ajung și în Parlament. Sau cei mai 'neprotocolari', hai să fim eleganți, că e Săptămâna Mare. Cei mai 'neprotocolari' sunt și cei mai tupeiști, se bagă și în față. Eu, nu altcineva, eu am lăsat-o și am trimis-o eu în fața mea și i-am zis: „Du-te tu, Diana, în fața mea” prima dată senator și văd dacă mă mai fac eu deputat după aceea. La mine, să încep cu sfârșitul, s-a încheiat totul în numai 5 zile, după 48 de ore am avut brățara de la picior dată jos, pentru că era și normal să nu o am vreodată. După 5 zile s-a definitivat lucrul ăsta. După 5 zile și 15 minute, Diana făcea din nou declarația să am încă o brățară la picior. Deci femeia asta nu mai avea niciun fel de limite. Polițiștii au luat-o în râs, au pus-o să scrie pe o foaie, ăla e un dosar care nu o să se deschidă niciodată. Ea a plecat cu coada între picioare.

11 aprilie, zi fatidică pentru mine, în care mi-am luat în cazul Goraci, mi-am găsit dosar penal, am amendă penală, nu mi-e bine, am cazier din cauza asta. Toate, știm bine, din cauza Dianei. Treaba era politică total. Adică eu să nu-i fiu contracandidat niciodată divei de la București", a comentat Silvestru Șoșoacă, la România TV.

Diana Șoșoacă țintește cei 27.000 de euro de la Bruxelles

Șoșoacă a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei pentru a face jocurile lui Florentin Pandele, acuză Silvestru Șoșoacă. Dacă nu va câștiga, senatoarea țintește Bruxellesul, a mai precizat acesta.

„Spun 'divei' pentru că se comportă ca o vedetă ieftină și pentru că este senator de Iași. Amintesc întregii Moldove că ea este bucureșteancă născută la București și, iată, candidează pentru Primăria Bucureștiului, forțată de Pandele ca să o ajute pe Firea, nu din alt motiv. Primăria este ceva nou, a apărut în urma unor contradicții.

Bat două vânturi spre Diana, ea e o frunză care pleacă de colo-colo, depinde cum bate mai tare, între numărul unu și numărul doi de pe lista ei de europarlamentare. Dar miza ei sunt banii de la Burxelles. 27.000 de euro pe lună, pentru cei mai mulți dintre români sunt bani mulți, dar nu sunt foarte mulți, dacă ea atâta poate pe ei îi țintește", a mai transmis Silvestru, potrivit sursei citate.

