Diana Șoșoacă, atacuri suburbane la adresa Maiei Sandu: „Cerșește ajutoare în genunchi, pe sub toate birourile. Și-a vândut țara lui Soroș”

Senatoarea Diana Șoșoacă a făcut declarații insultătoare la adresa președintei Republicii Moldova Maia Sandu.

Diana Șoșoacă a declarat într-o emisiune că nu a discutat niciodată cu Maia Sandu dar că ține minte discursul președintei de la Chișinău în parlamentul de la București, organizat pe 1 noiembrie 2022, când Șoșoacă ar fi avut interdicție de a participa.

„Am fost sunată din Republica Moldova să mi se spun că m-am întâlnit cu Maia Sandu. Niciodată în viața mea nu m-am întâlnit cu Maia Sandu, când a fost la noi în Parlament la Senat, eu nu am avut dreptul să intru în Senatul României, dacă vreți să știți adevărul. Am avut interdicție să intru în Senatul României că doamna Maia Sandu și cu Iohannis au fost în Parlament, au susținut nu știu ce chestii cu egalitatea de șanse pentru femei. Ce chestie? Ce egalitate de șanse în care o femeie nu a avut dreptul să intre în sala Senatului pentru că era doamna Maia Sandu? Aia care se duce și cerșește în genunchi, pe sub toate birourile ajutor pentru Republica Moldova. Ți-ai vândut țara doamna Maia Sandu, ți-ai vândut-o lui Soros”, a afirmat Șoșoacă.

Pe un ton din ce în ce mai agresiv, Șoșoacă a continuat cu o serie de acuze la adresa Maiei Sandu, despre care spune că și-ar dori să ajungă președinte în România.

Ads

„Nu m-am întâlnit niciodată în viața mea cu Maia Sandu și cu atât mai puțin la Oradea și dezmint total aceste știri în care eu m-aș întâlni cu Maia Sandu. Nici nu îndrăznește pitica asta să se întâlnească cu mine. Pitică din punct de vedere politic, nu altceva, că nu știu ce înălțime are, dar din punct de vedere politic este un om mic, pitic care și-a vândut țara. Ai nenorocit țara ceea, care defapt îi aparține României și vrei să devii președinta României, ți-ai vândut Moldova și cerșești ajutoarele și ți-ai vândut propria nație lui Soros vii să îmi iei și țara mea”, a conchis Șoșoacă.

Declarația lui Șoșoacă a fost preluată de mai multe site-uri de știri din Republica Moldova și a atras furia comentatorilor.

Ads