Șoșoacă, despăgubiri uriașe de la statul român. Cum a reușit să obțină o sumă impresionantă

Senatoarea Diana Șoșoacă ar urma să primească despăgubiri de sute de mii de euro de la statul român pentru un teren de lângă Capitală, confiscat de comuniști.

Senatoarea a câștigat. în primă instanță, despăgubiri de peste 600.000 de euro, scrie romaniatv.net.

Diana Șoșoacă, mama sa și alte două persoane au câștigat un proces, în primă instanță, cu statul român care viza un teren situat pe DN1, în zona Otopeni, o moștenire de la bunica maternă a senatoarei. Aceste despăgubiri sunt măsuri compensatorii pentru terenul cu o suprafață de 7.700 mp, care a fost luat abuziv de la familia senatoarei chiar în timpul regimului comunist.

„Bunica mea mi-a lasat mostenire vreo 30 de procese. (…) De doua ori a trebuit sa o salvez pentru ca acesti oameni care formeaza mafia imobiliara au intrat peste ea in casa. Sunt plangeri penale depuse care probabil ca nu se vor ancheta niciodata pentru ca e vorba de oameni politici foarte mari. Terenul respectiv are aproximativ 8000 de mp. E aproape de aeroport, de fostul PNA. Acel teren valoareaza 3 milioane de euro. E o minciuna ca nu poate fi retrocedat”, a afirmat Diana Șoșoacă de la Realitatea PLUS.