Diana Șoșoacă, acuzată că și-a înșelat soțul. "E vorba de un domn consilier, mai este și șeful MISA pe Europa"

Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, aflat în conflict deschis cu aceasta, face noi dezvăluiri despre cauzele rupturii de soția sa.

El dă de înțeles că unii consilieri ar influența-o negativ pe senatoare. „Nu dau nume concrete. Șă-și asume ea, că sunt consilierii ei. Unii plătiți, unii neplătiți, bineînțeles. Sunt mulți binevoitori, cu ghilimele, care vin cu tot felul de idei. Unele năstrușnice, altele bune. Aici e vorba de un domn consilier care nu este prins în acte. Mai este și șeful MISA pe Europa, bănuiesc că este agent Mossad. Adică un om care vrea să-i facă cariera politică praf. Acel om are mai multe titulaturi. Inclusiv șeful MISA pe Europa. Aceea de yoga, de absolut și neabsolut. Că știm că nu sunt deloc absoluți”, a declarat Silvestru Șoșoacă, la Digi24.

Acesta a fost exclus oficial din partidul S.O.S. România, formațiunea politică condusă de soția sa, unde el era prim-vicepreședinte.

Într-o postare pe Facebook, Silvestru Șoșoacă a reacționat în urma excluderii din partid. El a publicat o fotografie în care apare întrebarea „Cum se cheamă nevasta care își înșală soțul?”.

„Degradarea relației noastre a început după obținerea funcției de senator de către Diana. Și după, bineînțeles, pierderea contactului cu realitatea. Știți cum e, când un om ajunge ba cu putere, ba cu avere, ba cu poziție socială, simte nevoia să, nu știu, să se dea mare. Să epateze în mod exagerat. Iar Diana era maestră la așa ceva. Și, din păcate, asta a dus și la degradarea relației noastre. Am fost persoane publice, am ieșit mult în public. Diana are și o nebunie cu controlul, să controleze tot în jurul ei, inclusiv pe mine, da, pentru că păream doar un obiect pentru ea. Faptul ăsta a dus la nenumărate certuri, la divergențe de opinii. Când am început să facem partidul s-au accentuat divergențele de opinii. Pentru că eu gândesc într-un el, ea gândește într-un alt fel. Ea e extraordinară pe PR și comunicare. E magnifică. După cum ați văzut e cel mai bun om politic din România pe așa ceva. Eu sunt maestru pe HR și pe organizare. Eu nu mă pricep foarte tare la ce face ea, ea e habarnistă la ce fac eu. Dar insista să facă și treaba mea, făcând praf lucrurile în partid. A oprit organizarea partidului, a blocat-o, am ajuns la certuri. Până când am ajuns să ne certăm ca chiorii, din păcate”, a mai spus Silvestru Șoșoacă.

Ads

Eveniment în desfășurare: