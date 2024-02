Scandal politic în familia Șoșoacă. Silvestru, acuzații la adresa soției sale: „Cineva te îndeamnă de luni de zile să mergi la Moscova”

Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a publicat o scrisoare deschisă, adresată soției sale. El spune că Diana Șoșoacă se lasă manipulată de cei care îi spun doar ce vor să audă și că a fost atrasă de iluzia vedetismului.

De asemenea, vorbește de „presiunile timp de luni de zile” făcute asupra senatoarei să meargă la Moscova. Scrisoarea vine după ce Șoșoacă și-a suspendat soțul din conducerea partidului SOS, iar acesta a refuzat public să fie lăsat fără funcție, potrivit digi24.ro.

„Diana, trezește-te” – este mesajul scrisorii deschise. Silvestru Șoșoacă spune că sunt oameni care „i-au creat dependență prin actele lor de servitute si slugărnicie” și care au întors-o împotriva lui.

Bărbatul vorbește și despre apropierea soției sale de Rusia: „când cineva te îndeamnă luni de zile să mergi la Moscova si tu accepți această presiune ca și când ar fi ceva normal…” În tot textul scrisorii, Silvestru Șoșoacă spune că soția lui a căzut pradă manipulărilor celor care vor să o transforme în „vedetă” pentru propriile lor interese.

Fragmente din textul scrisorii:

„Noi doi am plecat la un drum împreună pentru această țară – pentru români. Până in acest moment ne-am susținut, ne-am completat, ne-am contrazis, ne-am sfătuit si am reușit să construim. Din această echipă, Diana si Silvestru Șoșoacă, s-a născut un copil puternic: S.O.S. România.

Un copil cu sute de mii (poate milioane) de suflete ale acestei țări care au nevoie de unitate, au nevoie să luptăm pentru ei si să dăm ÎN PERMANENȚĂ dovadă de luciditate si pragmatism. Repet: ÎN PERMANENȚĂ! Ca în orice echipă puternică, pot exista divergente, care în cele din urmă se dovedesc a fi constructive. Iar înainte de toate, un lider trebuie să fie echilibrat! Divergențele noastre au plecat aproape întotdeauna de la cauze mai puțin raționale.

De la pericolul de a ceda psihic si emoțional in situații de criză. Când eu – soțul, coechipierul și aliatul tău – îți spun: “Ai grijă că trebuie să-ți păstrezi libertatea! Fii atentă la cei care-ți cântă in strună! Fii vigilentă când anumiți oameni îți spun numai ce îți place să auzi!” – tu alegi să te întorci împotriva propriei tale stabilități autentice, împotriva a ceea ce am construit? Devine clar că de fapt cei care ți-au creat dependență prin actele lor de servitute si slugărnicie, te întorc împotriva omului si echipei alături de care ai construit consistent si durabil. Nu este momentul să lăsăm loc pentru alții de a acționa toxic „divide et impera”.

Când ajungi să ai suspiciuni asupra jumătății tale, înseamnă că începi să ai dubii față de tine însăți! Există anumite tipare (tipologii – vizibile dealtfel) care acționează in jurul tău si te speculează emoțional: Când cineva te îndeamnă luni de zile să mergi la Moscova si tu accepți această presiune ca și când ar fi ceva normal… Când cineva te promovează în exces ducându-ți in derizoriu potențialul de lider pe care îl ai, transformându-te în vedetă pentru interesele sale personale și profesionale….

Când altcineva îți adună vreo câteva zeci de oameni și te laudă ca pe o zeiță, iar tu ajungi să te simți măgulită pentru asta… Când vin unii si alții care spun că ce ai construit împreună cu soțul tău nu este bun si că ceea ce a dat roade până acum ar fi defect sau nu ar avea relevanță… Nu îți pui întrebarea de ce fac ei asta, tocmai acum când S.O.S. România a ajuns să aibă un vizibil impact pozitiv la nivel național? Dragă Diana, chiar îți dorești să conduci o țară împreună cu unii care își pun soțiile să danseze pentru bani?

Te-am sfătuit mereu să îți păstrezi calmul, să îți temperezi debitul emoțional, să nu mai vorbești urât, să nu mai ridici tonul, să auzi autentic, să înveți ce trebuie (așa cum ai făcut-o de-a lungul construirii tale academice), să observi vigilent ce se întâmplă in jurul tău, să acorzi mai multă atenție intelectualilor. Ești soția mea și te cunosc cel mai bine. Nu faci decât să dai dovadă de imaturitate emoțională, confirmând zi de zi cât de fragilă te face lipsa de discernământ, lipsa de autocontrol si euforia VEDETISMULUI care îți devin din ce in ce mai familiare.

Draga mea Diana, eu nu sunt aici pentru a te lovi. Ești un om foarte bine pregătit. Tu ai o structură de lider, de conducător al unei națiuni și al unor ideologii constructive și benefice. Toate acestea nu sunt compatibile cu mizeriile contextuale care te înconjoară în ultimul timp. Ești Doamnă de Fier cât timp înțelegi că ești obligată să manifești rațiune, echilibru si stabilitate emoțională pentru țară, familie și toți oamenii care au încredere în tine. Trebuie să înțelegi că a fi VEDETĂ nu este mai presus de responsabilitățile care-ți vin la pachet pentru a conduce un partid, un popor și o țară. Abia atunci S.O.S. România o să înceapă să crească din nou, abia atunci românii din toate clasele sociale te vor urma.

Trezește-te! S.O.S. România are nevoie de tine!”