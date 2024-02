„Fir-ar mama ei a dracu de zdreanță! Retardată” Diana Șoșoacă, pusă la punct de soțul abuzat timp de doi ani

Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a reacționat virulent la adresa acesteia, dezvăluind că de doi ani îndură comportamentul abuziv al acesteia.

„Am renunțat la tot ce aveam, la job-ul meu de aici, că să mă mut acolo. Ca să ce? Să fiu acum nevoit să plec și să o iau de la zero? Asta merită ceva? O doare în cur. Și atunci la cine să mă gândesc eu, la ea? Fir-ar mama ei a dracu de zdreanță. Mi-e scârbă de mine că de doi ani o duc rău cu ea. Mi-e scârbă că am stat doi ani. Dacă plecam în primul an ce bine îmi era. Plecam și cu asta basta.

Eu merg până la capătul lumii, dar nu mai vreau să merg cu ea. Vrea să mă dea afară din partid că-i contest eu autoritatea. Păi dacă ești retardată, nu faci absolut nimic decât să te cerți cu lumea? Nu faci nimic creativ. Dă-te dracu, fă un pas în spate. Ieși de pe grupuri, vorbești doar prin gura mea, scrii la mine de pe ăsta al meu, dar dacă scrii de pe al meu scrii frumos. Nu se poate, mă, să stea să drăcuie un om câte zece minute și să-l înjure. Nu se poate, nu se face. Ditamai senatorul țării. Te apuci și urli și zbieri și drăcui în drumul mare. Ți se spune de șase – șapte ori să te oprești și nu te oprești? Să intru în pământ de rușine de fiecare dată. Hai că nu se mai poate. Să-și ia pastilele dacă e nevrotică. Dacă nu e o schimbare radicală din partea ei și nu o să o facă, bineînțeles.

Mă rog de ea să vorbească cu mine. Șase zile nu mi-a răspuns la un mesaj. Așa de importantă se credea. Fiță de București. Nu am mai mers cu ea în mașină la București, să urle la mine, sunt două ore și jumătate de teroare. E lipsă de bun simț, lipsă de respect. Scap de beleaua asta și scap.

Nu cred că mai vreau niciun fel de dialog. De doi ani de zile sunt sacul ei de box. Până la urmă, valoarea mea e mai mare decât a ei. Acum a ieșit ea și strălucește, dar dacă o întrebi trei lucruri nu știe să ți le spună. Eu sunt obligat să iau măsura asta radicală. Ea nu are niciun prieten, pe nimeni n-are în Parlamentul ăla. Plăcerea cea mai mare e să se ducă acolo și să-i ia la șuturi pe toți. Pentru asta trăiește. Nu să-și facă o alianță sau ceva. Nu am fost să am prietenie cu nimeni, mi s-a interzis. Ca să nu mai urle nebuna, am lăsat dracu”, a declarat Silvestru Șoșoacă, conform Romania TV.

El a publicat și o scrisoare deschisă, adresată soției sale, în care spune că Diana Șoșoacă se lasă manipulată de cei care îi spun doar ce vor să audă și că a fost atrasă de iluzia vedetismului.

De asemenea, vorbește de „presiunile timp de luni de zile” făcute asupra senatoarei să meargă la Moscova. Scrisoarea vine după ce Șoșoacă și-a suspendat soțul din conducerea partidului SOS, iar acesta a refuzat public să fie lăsat fără funcție, potrivit digi24.ro.

„Diana, trezește-te” – este mesajul scrisorii deschise. Silvestru Șoșoacă spune că sunt oameni care „i-au creat dependență prin actele lor de servitute si slugărnicie” și care au întors-o împotriva lui.

Bărbatul vorbește și despre apropierea soției sale de Rusia: „când cineva te îndeamnă luni de zile să mergi la Moscova si tu accepți această presiune ca și când ar fi ceva normal…” În tot textul scrisorii, Silvestru Șoșoacă spune că soția lui a căzut pradă manipulărilor celor care vor să o transforme în „vedetă” pentru propriile lor interese.

Fragmente din textul scrisorii:

„Noi doi am plecat la un drum împreună pentru această țară – pentru români. Până in acest moment ne-am susținut, ne-am completat, ne-am contrazis, ne-am sfătuit si am reușit să construim. Din această echipă, Diana si Silvestru Șoșoacă, s-a născut un copil puternic: S.O.S. România.

Un copil cu sute de mii (poate milioane) de suflete ale acestei țări care au nevoie de unitate, au nevoie să luptăm pentru ei si să dăm ÎN PERMANENȚĂ dovadă de luciditate si pragmatism. Repet: ÎN PERMANENȚĂ! Ca în orice echipă puternică, pot exista divergente, care în cele din urmă se dovedesc a fi constructive. Iar înainte de toate, un lider trebuie să fie echilibrat! Divergențele noastre au plecat aproape întotdeauna de la cauze mai puțin raționale.

De la pericolul de a ceda psihic si emoțional in situații de criză. Când eu – soțul, coechipierul și aliatul tău – îți spun: “Ai grijă că trebuie să-ți păstrezi libertatea! Fii atentă la cei care-ți cântă in strună! Fii vigilentă când anumiți oameni îți spun numai ce îți place să auzi!” – tu alegi să te întorci împotriva propriei tale stabilități autentice, împotriva a ceea ce am construit? Devine clar că de fapt cei care ți-au creat dependență prin actele lor de servitute si slugărnicie, te întorc împotriva omului si echipei alături de care ai construit consistent si durabil. Nu este momentul să lăsăm loc pentru alții de a acționa toxic „divide et impera”.