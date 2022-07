Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, așteaptă de la Tribunalul București pronunțarea asupra contestației formulate împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1, care a validat rechizitoriul și a dispus trimiterea lui în judecată pentru ultraj în legătură cu scandalul din 10 decembrie 2021, când ar fi agresat un polițist. Este vorba despre interviul jurnaliștilor de la Rai Uno, încheiat cu o altercație în biroul de avocatură al Dianei Șoșoacă.

Pe data de 2 iunie, Judecătoria Sectoului 1 a confirmat legalitatea sesizării instanței și a dispus începerea judecății pentru ultraj. Dacă și Tribunalul va menține soluția, atunci soțul Dianei Șoșoacă va fi judecat pe fond.

În acest dosar inculpat pentru ultraj este doar Silvestru Șoșoacă, iar parte vătămată este Gheorghe Teodor Bălășoiu, unul dintre polițiștii chemați să aplaneze scandalul iscat între senatoarea Diana Șoșoacă și jurnalista italiană Lucia Goracci. Chiar dacă nu are nicio acuzație în acest dosar, Diana Șoșoacă a fost alături de soțul ei până să intre în sala de judecată: a stat cu el la terasă până să fie strigată cauza, l-a însoțit până în pragul sălii de judecată, apoi l-a lăsat acolo cu avocații.

„La data de 10.12.2021, în jurul orei 16.00, prin intermediul unui apel la serviciul de urgenţă 112, s-a solicitat intervenţia organelor de poliţie la un imobil de pe raza Sectorului 1 Bucureşti. În momentul în care organele de poliţie au ajuns la imobil, inculpatul a agresat unul dintre agenţii de poliţie, respectiv l-a împins, izbindu-l de perete, i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliţie, cauzându-i suferinţe fizice”, a informat Poliţia Capitalei imediat după incidentul care s-a petrecut în „Valul 5” al pandemiei.

Cum se apără Silvestru Șoșoacă: „Eu am fost cel ultragiat!”

Silvestru Șoșoacă susține că lucrurile au stat exact invers. El a relatat versiunea lui asupra faptelor din 10 decembrie 2021, la ieșirea din Tribunalul București.

„Goracci asta era cu o echipă… un commando bine structurat format dintr-un sârb, o italiancă, o româncă și un turc. Turcul – așa-zis editor – a venit la mine… mie mi s-a părut mai mult bodyguard. L-am și ginit (văzut - n.r.), era pe la mine prin birou, pe acolo. I-am spus: hei, hei, ce faci acolo? Intra prin birouri, intra pe-acolo. Frate, te-am înțeles, dar când ești la mine în casă stai unde îți spun eu să stai.

Nu s-a petrecut ultrajul ăla, din contră. Infracțiunea de ultraj e foarte clar descrisă în Codul penal, ce ați văzut în sală e pe aliniatul 1. Dacă am merge pe aliniatul 2 și 3 cum ar trebui să fie procesul ăsta în mod normal va vedea toată lumea că eu sunt cel ultragiat, polițistul m-a agresat pe mine, nicidecum eu pe el. El mi-a băgat mâna în gât.

Totul s-a întâmplat în câteva secunde: intră Lucia Goracci băgată sandviș între un polițist și un jandarm, mi-o bagă în casă, nevastă-mea spune: nu, nu, nu, dați-o afară pe asta, la ce vine femeia sta la mine în casă? Se face un cordon – nu știu dacă intenționat – de către cei trei polițiști și jandarmul între noi ceilalți 5 și cele două protagonist, cu cei patru sunt deja 11 oameni pe 4 metri pătați. 11 persoane pe 4 metri pătrați, deci îți dai seama că te loveai unul de altul fără să vrei.

M-am întins peste polițiști ca să o prind pe Goracci de mână, după ce Goracci a intrat în nevastă-mea cu cotul și cu piciorul, șmecherește, chipurile că voia să treacă pe lângă ea. Având 50 de kile, n-a putut să treacă de Diana. Aștepta un brânci de la Diana ca să zică: iată ce face senatoarea anti-mască, anti-vaccin! Trag de Goracci s-o iau s-o arunc afară, că se pregătea s-o atace a doua oară pe Diana. Un polițist trage de ea ca nu cumva s-o dau afară. Altul se întoarce, îmi bagă mâna în gât și cad cu capul de ușă. De fapt, m-a împins de gât – eu fiind cu mâna într-o poziție de dezechilibru – și am căzut de ușă. El a continuat să mă strângă de gât!”, a declarat la Silvestru Șoșoacă după proces.

Motivarea instanței: „Fapta a fost suficient descrisă, rechizitoriul a fost legal întocmit”

Pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, Silvestru Șoșoacă și cei doi avocați ai lui – Mariana Ștefan și Mihai Rapcea – au criticat modalitatea de administrare a probelor și au solicitat trimiterea dosarului la Parchet.

Ziare.com prezintă extrase din motivarea Judecătoriei Sectorului 1, în al cărei dispozitiv judecătorul prezintă apărările formulate de Silvestru Șoșoacă:

Referitor la neregularitatea rechizitoriului, inculpatul a arătat că procurorul nu a procedat la descrierea faptelor, astfel că nu se poate stabili obiectul și limitele judecății.

Astfel, nu au fost descrise actele materiale, modalitatea de comitere, contribuția efectivă, prejudiciul cauzat persoanei vătămate și momentul săvârșirii infracțiunii, elemente în raport de care instanța apreciază concludența, utilitatea și pertinența probelor.

Totodată apreciază că în cuprinsul rechizitoriului nu au fost descrise latura subiectivă, urmarea imediată și obiectul material al judecății, aspect de natură a împiedica determinarea în concret a acuzațiilor.

Mai susține inculpatul că în cauză organele de urmărire penală nu au administrat nicio probă în favoarea sa, ceea ce în opinia sa constituie o încălcare a dreptului la apărare.

Arată că în cursul urmăririi penale a formulat o cerere prin care a solicitat să se constate nulitatea ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, sens în care arată că descrierea presupuselor fapte din ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale nu corespunde cu probele administrate în cursul urmăririi penale, sens în care există un dubiu cu privire la existența infracțiunii de ultraj.

„Judecătorul de cameră preliminară constată că rechizitoriul este regulamentar întocmit, în sensul că acesta a fost întocmit într-o manieră clară și inteligibilă, în măsură să conducă la stabilirea obiectului cauzei. Contrar celor susținute de inculpat, judecătorul constată că fapta de inculpatul este acuzat a fost descrisă suficient, rechizitoriul având aptitudinea de a învesti în mod legal instanța. Totodată, fapta este descrisă suficient cât să i se permită inculpatului să înțeleagă ceea ce i se impută și să își poată exercita dreptul la apărare. Faptul că presupusa faptă reținută în sarcina inculpatului nu ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de loviri sau alte violențe nu este o chestiune ce poate fi analizată la acest moment procesual, ci doar ulterior, în cursul judecății când se analizează temeinicia acuzației. Cu toate acestea, așa cum rezultă din cuprinsul rechizitoriului, procurorul a descris atât elementele de natură obiectivă, cât și elementele de natură subiectivă, iar împrejurarea că acestea nu ar corespunde tipicității infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată va fi analizată în cursul judecății”, se arată în motivarea J1.

Diana Șoșoacă: „Au început să se plimbe prin cabinet”

Diana Șoșoacă a vorbit despre altercația cu jurnaliștii de la Rai Uno imediat după incident.

„O jurnalistă de origine română mi-a solicitat un interviu pentru Rai Uno. Am acceptat cu condiţia să fie în direct şi să fie la mine la cabinet. Mi-au spus că nu se poate în direct şi mi-au trimis trei întrebări: de ce sunt împotriva vaccinării, de ce mi se pare important sa fiu vocală în Parlament pe această temă si cum m-am hotărât să port botniţă în Parlament. Vineri seara s-a prezentat o jurnalistă italiană, împreună cu un coleg si un cameraman şi vorbeau în engleză. Au început să se plimbe prin cabinet şi să filmeze prin birou. I-am rugat să intre în biroul de primire. Le-am spus că, potrivit întelegerii, interviul se va desfăşura în limba română şi le voi răspunde celor trei întrebări. Au spus că nu sunt de acord şi că pleacă. Nu au vrut să se legitimeze şi atunci am sunat la 112”, a declarat Diana Şoşoacă.

Pe de altă parte, jurnaliștii de la Rai Uno susțin că Diana Șoșoacă este cea care i-a sechestrat în birou, apoi a chemat Poliția, deși ei voiau să părăsească imobilul.

