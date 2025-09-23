Diana Șoșoacă explică de ce procurorii îi cer ridicarea imunității: "Am denunțat dictatura globalistă"

Autor: Mihai Diac
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:26
324 citiri
Diana Șoșoacă explică de ce procurorii îi cer ridicarea imunității: "Am denunțat dictatura globalistă"
Diana Șoșoacă ar putea rămâne fără imunitatea de europarlamentar - FOTO Hepta

Președintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, a susținut, marți, 23 septembrie 2025, că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European de ridicare a imunității sale reprezintă "o tentativă de execuție politică".

"Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuție politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în fața adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunității mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român și am denunțat dictatura globalistă. Știu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzațiile mincinoase aruncate în spațiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alții vor să-l ascundă. Atunci când lupți pentru suveranitate, libertate și dreptate, ești vânat, stigmatizat și amenințat", a afirmat, marți, Iovanovici-Șoșoacă, într-un comunicat de presă.

Potrivit acesteia "imunitatea nu e un privilegiu", iar solicitarea de ridicare reprezintă "suprimarea votului a sute de mii de români".

"Imunitatea parlamentară există pentru ca vocea poporului să nu fie redusă la tăcere. Ridicarea ei la cererea unor procurori supuși intereselor străine nu înseamnă altceva decât suprimarea votului a sute de mii de români care m-au trimis în Parlamentul European. Justiția, nu linșajul. Dacă există probe reale - să le arate! Totul să fie transparent, în fața poporului român și a lumii întregi. Nu accept procese politice, făcute pe modelul anilor '50, când patrioții erau aruncați în închisori pentru că iubeau România. Atac la suveranism. Toate aceste atacuri nu sunt împotriva mea ca persoană, ci împotriva mișcării suveraniste, împotriva curentului de reînviorare națională care sperie sistemul globalist, împotriva românilor", a adăugat Iovanovici-Șoșoacă.

Președintele S.O.S. România a adăugat că luptă "pentru români și copiii lor".

Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost chemată marți la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.

"Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal", a transmis marți Parchetul într-un comunicat de presă.

#Diana Sosoaca, #ridicarea imunitatii parlamentari, #eurodeputati, #Parchetul General, #globalisti, #Parlamentul European , #Stiri Diana Sosoaca
