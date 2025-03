Diana Șoșoacă, în direct la Russia Today: "Sunt interzisă din nou pentru că ei nu sunt pregătiți pentru mine, pentru că sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia"

Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, a criticat în direct la televiziunea Russia Today, finanțată de Kremlin, decizia Curții Constituționale de a-i respinge candidatura la alegerile prezidențiale pentru a doua oară.

În timpul intervenției sale, moderatoarea postului Russia Today a întrebat-o despre motivele respingerii, iar Șoșoacă a declarat că în „România a murit democrația”:

„În primul rând vreau să vă spun că port un costum de doliu, pentru că în România nu avem democrație, democrația este moartă. Așa că acum jelesc… și aștept ca Curtea Constituțională să îmi spună că sunt interzisă din nou, deoarece ei nu sunt pregătiți pentru mine pentru că sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia, pentru că am vizitat Ambasada Rusiei, pentru că i-am scris lui Putin, lui Trump, pentru că am scris întregii lumi că România nu are democrație”, a declarat Șoșoacă, conform Gândul.ro.

Curtea Constituțională a României a respins candidatura Dianei Șoșoacă, menținând astfel decizia de excludere a sa din cursa pentru alegerile prezidențiale.

Ads