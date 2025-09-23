Diana Șoșoacă, așteptată marți la Parchetul General. Ce riscă dacă nu se prezintă

Diana Șoșoacă a fost citată marți, 23 septembrie, la Parchetul General în calitate de suspectă într-un dosar în care sunt investigate 11 infracțiuni, au informat surse judiciare. Potrivit citației, ancheta include acuzații de natură penală gravă, iar procurorii i-au transmis că, în cazul în care nu se va prezenta, pot dispune aducerea ei cu mandat.

Documentul remis de anchetatori indică patru capete de acuzare pentru lipsire ilegală de libertate, patru pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război și pentru promovarea publică a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. De asemenea, în sarcina ei figurează fapta de negare, contestare, aprobare, justificare sau minimalizare în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia (prevăzută de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31/2002), precum și ultraj.

Potrivit Digi24, procurorii i-ar fi atras atenția că, dacă nu se prezintă la audierile de marți, ar putea fi adusă cu mandat.

Mesajul Dianei Șoșoacă

Lidera SOS a transmis însă că nu are cum să ajungă la audierile din 23 septembrie pentru că nu se află în țară.

„Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”, a afirmat europarlamentarul, potrivit declarațiilor publicate după ce a primit citația.

„E unul dintre primele 20 de dosare pe care le am, eram senator, dosarul 336/76/P/2021. Am o citație. Am mai fost în dosarul ăsta chemată în urmă cu 3 ani parcă”, a mai spus ea într-o intervenție video în care a prezentat citația primită. Dosarul respectiv vizează incidentul în care este acuzată că ar fi ținut închiși, în biroul său, jurnaliști ai postului italian RAI.

Procurorii s-au autosesizat în octombrie 2024 după ce Diana Șoșoacă a participat la o comemorare la troița din localitatea Tâncăbești (județul Ilfov) – eveniment organizat la sfârșitul lunii noiembrie 2024 cu ocazia a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor membri ai mișcării. În aceeași perioadă, după ce i s-a invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Șoșoacă a făcut o transmisie live pe YouTube în care l-a omagiat pe Corneliu Zelea-Codreanu. În acel discurs au fost folosite expresii care au determinat declanșarea cercetării de către Parchetul General.

Procurorii au comunicat administrativ că, în lipsa prezentării voluntare, vor putea recurge la aducerea cu mandat și la celelalte măsuri procedurale prevăzute de lege pentru continuarea administrării probelor.

