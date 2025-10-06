Diana Șoșoacă, după ce Parchetul a informat-o că a devenit din suspect inculpat: ”Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun”

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:01
Diana Șoșoacă, după ce Parchetul a informat-o că a devenit din suspect inculpat: ”Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun”
Diana Șoșoacă, informată de Parchetul General că a devenit devenit din suspect inculpat FOTO /Hepta

Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost anunțată luni, 6 octombrie, de către Parchetul General că are calitatea de inculpat în dosarul în care este cercetată pentru 11 infracțiuni, unele dintre ele repetate. Președinta SOS România a acuzat Parchetul de corupție, în aplauzele susținătorilor săi.

Diana Şoşoacă are în prezent calitatea de inculpat în dosarul penal cu 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, ultraj, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„Parchetul General este cea mai coruptă instituţie a statului român. Parchetul European este cea mai coruptă instituţie a UE. Eu nu am venit aici să stau în genunchi şi nici să mă supun”, a declarat Diana Şoşoacă, luni. La Parchetul General, unde a fost audiată în dosarul penal care vizează mai multe infracţiuni.

Şoşoacă a strigat, în faţa susţinătorilor, vorbind la o portavoce, că procurorului care a audiat-o „îi cam tremurau mâinile”.

„Mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect. Ulterior, după ce mi s-au adus la cunoştinţă faptele şi învinuirile, imediat mi s-a băgat sub nas – deşi trebuia să fiu lăsată să studiez dosarul – o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat”, a afirmat Şoşoacă.

Aceasta a susţinut, de asemenea, că ”procesul va fi unul care se va termina extrem de repede”.

Cât timp estimează Diana Şoşoacă că va petrece la închisoare

„Au nevoie ca Diana Şoşoacă să intre pentru 25 de ani la puşcărie”, a declarat eurodeputata.

Diana Şoşoacă a fost aşteptată de susţinători care au aclamat-o şi i-au oferit flori.

Ea a fost citată la Parchetul General şi în 23 septembrie, însă a transmis că nu se poate prezenta, fiind la Bruxelles.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a anunţat, în 23 septembrie, că solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarei Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Cazul are legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.

