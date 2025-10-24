Fost ambasador SUA în România, îngrijorat de vizita Dianei Șoșoacă în China. Adrian Zuckerman: "Mi se pare ca un fel de trădare"

Vizita în China a Dianei Șoșoacă l-a pus în gardă pe fostul ambasador SUA în România Adrian Zuckerman, care și-a exprimat îngrijorarea față de scopul deplasării europarlamentarei în țara asiatică. El a sugerat chiar că ar putea exista intenții ascunse și chiar acțiuni ce pot fi interpretate drept trădare.

Fostul ambasador a subliniat că vizita Dianei Șoșoacă la Moscova ridică semne de întrebare într-un context tensionat, în care Rusia continuă acțiunile de destabilizare în regiune, relatează B1TV.

“Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin”, a spus sarcastic fostul ambasador.

Întrebat ce părere are despre prezența Dianei Șoșoacă la Moscova, Adrian Zuckerman a adus aminte de liderul AUR, George Simion, și a vorbit chiar despre posibile legături cu serviciile ruse:

“De ce Simion nu poate să intre în Ucraina sau Moldova? Se spune că a fost prins cu întâlniri cu FSB, serviciile ruse. Ce a făcut asta acolo? Nu știu, dar sunt sigur că serviciile românești, americane, serviciile de la cineva o să afle ce a făcut ea acolo. Dar mi se pare ca un fel de trădare, că suntem în război și multă lume nu înțelege asta.

Toată lumea spunea ‘ne e frică, nu vrem război’. Sunteți în război. Rușii au atacat… Vor să distrugă, sunt două feluri de război. Poți să trimiți un tanc, intri acolo cu soldații, cucerești o țară. Dar ce se întâmplă când rușii fac ce-au făcut în Moldova, ce-au făcut în România, ce-au încercat să facă în Germania cu AFD, multe lucruri de sabotaj în Cehia, în aproape toate țările. Au amenințat Balticele, încearcă să se vâră în politică, încearcă să le cucerească dinăuntru. Ăsta nu e un război?”, a punctat fostul ambasador american în România.

