Aliat-surpriză pentru Diana Șoșoacă la alegerile prezidențiale și parlamentare: „Am discutat deja"

Gheorghe Funar, fost lider în cadrul Partidului România Mare (PRM), apropiat și totodată, inamic al lui Corneliu Vadim Tudor, e hotărât să revină în Parlament. Cel mai probabil, el va fi listele alianței pe care formațiunea sa o va face cu SOS, partidul Dianei Șoșoacă.

Fost primar în Cluj-Napoca în perioada 1992-2004 și fost deputat, în perioada 2004-2008, Funar a vorbit, pentru Ziare.com, despre revenirea pe scenă politică, politică externă, dar și despre relația cu răposatul Corneliu Vadim Tudor.

„Am discutat deja cu doamna președintă Șoșoacă, a partidului SOS România, și vom merge într-o alianță la alegerile parlamentare. O sprijinim pe dânsa să intre în finală la prezidențiale.

E posibil să candidez pentru parlamentare, noi am stabilit din partea Partidului România Noastră, al cărui sunt președinte din 2008, o listă cu circa 35 de lideri ai organizațiilor județene al partidului. I-am propus doamnei Șoșoacă să îi analizeze, să-i studieze, să stabilească pe care dintre ei îi consideră că sunt potriviți să fie puși pe listă pentru a candida la alegerile de la 1 Decembrie.

Cam dasta mi-a solicitat, până lângă datele personale, un CV cu activitatea pe care au desfășurat-o până acum. Celor care au fost parlamentari ai PRM-ului, le-a solicitat să prezinte și activitatea în parlament pe care au avut-o, pentru că ne-a spus că intenționează să pună oameni valoroși și cu experiență politică, oameni utili în viitorul Parlament, care să se bată pentru neam și țară", a declarat Funar.

Gheorghe Funar: „România a devenit o corporație financiară"

În opinia politicianului, România trebuie să redevină „un stat național, unitar, independent, indivizibil".

„România are statutul de colonie în Uniunea Europeană. Acest statut a fost accentuat în primăvara anului 1991, când prin legea nr. 28 din 15 martie 1991, România a devenit o corporație financiară, membră în Corporația Financiară Internațională. Legea respectivă este neconstituțională, a fost adoptată cu încălcarea Constituției din 1965, care era în vigoare atunci.

Se menține acest paradox juridic. Este în vigoare legea 28 din 1991, prin care România are statutul de corporație financiară, mai că românește colonie, și în același timp a venit Constituția adoptată în 1991, revizuită în 2003, dar Constituție care nu are capitol de sancțiuni. Noi va trebui să scăpăm de acest statut, de corporație financiară internațională și să redevenim, ce scrie în Constituția noastră, stat național, unitar, independent, indivizibil", a mai declarat Funar.

Gheorghe Funar, afirmații neașteptate cu privire la Corneliu Vadim Tudor

Fostul lider din PRM își amintește și episoadele frumoase cu Vadim, dar și cele neplăcute. Funar crede că fostul politician naționalist „a fost evreu".

„Am colaborat bine cu președintele PRM-ului Corneliu Vadim Tudor. El m-a rugat în 1998, după ce a fost lichidat PUNR, să trec la Partidul România Mare. Am acceptat lucrurile acestea. Am fost ales și reales din 1998 până la 2013 secretar general al partidului. Am colaborat bine cu Corneliu Vadim Tudor, până când am aflat că și el a fost evreu. A avut foarte multe calități. Oamenii l-au apreciat și bine au făcut, dar totodată, nu au știut cât de mult rău ne-a făcut Vadim Tudor", a concluzionat Funar.

Funar a fost într-o alianță cu AUR în 2020, dar în cele din urmă, politicianul s-a retras. El a acuzat AUR că încerca să „fure" membrii din Partidul România Noastră.

