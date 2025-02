Șoșoacă și-a ieșit din minți după dosarul deschis pentru că l-a lăudat pe Ceaușescu: "Ca avocat, vă spun că sunt mai proşti ca noaptea”

Diana Iovanovici Şoşoacă, președinta S.O.S. România, a afirmat luni, 17 februarie, în fața Parlamentului, că un institut considerat inutil, marcat de elemente din fostul sistem securist al României, i-a întocmit dosar penal. De asemenea, a anunțat că, începând de acum, va menționa numele lui Nicolae Ceaușescu în fiecare zi când va avea ocazia, fie că va fi invitată, fie în cadrul transmisiunilor live.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus luni un denunț la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acuzând-o pe europarlamentară pentru o intervenție de aproximativ 1 minut și jumătate în plenul Parlamentului European, în care le-a sugerat colegilor săi să adopte strategii de politică externă inspirate din modelul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu.

”Ca urmare a discursului meu în care am cerut demisia dnei Ursula von der Leyen, am înţeles că Institutul Comunismului, de cercetare a Comunismului, un institut inutil care e presărat cu toate mortăciunile existente în sistemul securistoid românesc mi-au formulat dosar penal, pentru că în plenul PE aş fi pronunţat numele lui Nicolae Ceauşescu şi l-am elogiat pentru politica externă. Sunt şi proşti, sunt şi amibe, şi inculţi, şi incompetenţi, şi hoţi, şi infractori pentru că am dreptul în PE sunt acoperită de art 72 din Constituţie, am acoperire cu imunitatea pe care o au parlamentarii din ţara din care provin. Doi la mână, Nicolae Ceauşescu nu e un personaj interzis. Nicolae Ceauşescu a fost unul dintre cei mai mari conducători de politică externă ai acestei lumi, pentru că a reuşit să facă una dintre măreţele lui realizări, să aducă Israelul şi Palestina la aceeaşi masă şi să aducă pace în regiune”, a spus Diana Şoşoacă.

Ads

Șefa SOS susține că scopul dosarului ar fi să o facă să nu mai voteze moțiunea de cenzură.

”Prin acest dosar penal e o ameninţare şi un şantaj la adresa mea să mă dau în spate atât de la moţiunea de cenzură, cât şi de la candidatura la prezidenţiale. Vă anunţ că din acest moment voi pronunţa numele lui Nicolae Ceauşescu în fiecare zi când voi fi invitată sau am live-urile mele. Sunt la al 96-lea dosar penal. Vreau să-l întrec pe Corneliu Vadim Tudor, care avea peste 100 de dosare penale. Ca şi avocat, vă spun că aceştia sunt mai proşti ca noaptea, pentru că s-a demonstrat faptul că nu sunt un om asl sistemului, că sunt cel mai hăituit şi cenzurat om al sistemului”, a mai spus preşedinta S.O.S România.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunţă că a depus luni, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un denunţ la adresa europarlamentarei Diana Ivanovici Şoşoacă, pentru „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”, prevăzută şi pedepsită de disp. art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Potrivit IICCMER, Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, în care le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul lui Nicolae Ceauşescu, afirmând: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

Ads